Victoria Federica no acudirà a la gran festa d’Elionor i es filtra per què

Victoria Federica no està molt integrada a la família reial, que diguem. La filla d’Elena de Borbó i Jaime de Marichalar només té bona relació amb Irene Urdangarin, l’única cosina amb qui se la veu en els actes públics. Si es parla o no amb Elionor i Sofia és un misteri, encara que a la premsa sempre s’ha filtrat que no tenen cap mena de contacte.

El pròxim 31 d’octubre, la filla gran de Felip VI i Letícia farà 18 anys i des de La Zarzuela han organitzat una gran festa familiar per celebrar-ho. Després de jurar la Constitució, tots es reuniran al palau per commemorar la majoria d’edat de l’hereva a la corona… amb Joan Carles de Borbó inclòs. Els actuals reis han convidat a part de la família amb qui no es parlen des de fa temps, entre ells les infantes espanyoles.

Victoria Federica no anirà a la festa d’Elionor | Europa Press

Victoria Federica i Froilán no acudiran a la gran festa familiar d’Elionor de Borbó

Qui no estarà en aquesta -hipòcrita- reunió familiar serà Victoria Federica, precisament, que s’ha negat a participar d’aquesta farsa. Així ho asseguren fonts properes a El Confidencial Digital: “No vol assistir a l’esdeveniment amb els tiets per discrepàncies familiars“. El tiet l’hauria esbroncat diverses vegades perquè està totalment en contra de la seva faceta d’influencer, unes crítiques que la noia no s’hauria pres bé i que els hauria distanciat clarament.

Aquests últims dies se l’està veient de desfilada de moda en desfilada de moda, una agenda plena d’aparicions públiques a Milà i París que demostren que aquests són els únics plans que li agraden. De fet, l’han vist amb conjunts de roba que costaven més de 40.000 €. Com si es tractés d’una famosa més, la noia s’ha deixat veure amb roba de marca i bosses de luxe. L’han fotografiat, li han reservat la primera filera del front row… Una vida que queda clar que li agrada.

El seu germà Froilán tampoc no acudirà a la festa, encara que ell ha al·legat temes de feina com a excusa. Amb tot, una retrobada que hagués fet molta il·lusió a Sofia de Grècia si realment hagués aconseguit que tots acceptessin la invitació. En una altra ocasió serà… o no. Sigui com sigui, la premsa rosa estarà molt atenta a tots els detalls que puguin saber-se sobre aquesta retrobada dels reis emèrits, els tres fills i pràcticament tots els seus nets.