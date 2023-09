L’estratègia de Joan Carles per poder tornar a Espanya sense crítiques

Joan Carles de Borbó vol tornar a Espanya totes les vegades que vulgui, una llibertat contrària als desitjos del seu fill. Felip VI li estaria insistint que és primordial que mantingui un perfil baix després de tots els escàndols que ha protagonitzat. Ell, però, ni cas. En el darrer any l’hem vist unes quantes vegades per Sanxenxo (Galícia) i també ha visitat el Regne Unit, sempre amb l’excusa de voler participar en una regata. Precisament aquesta és l’estratègia que estaria seguint per intentar justificar els viatges des d’Abu Dhabi, tal com ha pogut confirmar Informalia.

El mitjà insisteix que el rei emèrit espanyol està disposat a poder anar visitant Espanya amb freqüència i que no dubtarà fins a aconseguir-ho. Li encanta sortir a la mar, unes regates que diu viure “amb passió i intensitat“. A finals de mes el tornarem a veure a Sanxenxo, ja que s’ha organitzat la vuitena edició de la regata que duu el seu nom i no se la vol perdre. Se suposa que Felip de Borbó no li pot impedir que viatgi, però sí que hauria imposat una sèrie de condicions: “La Casa Reial s’inclina cap a una presència discreta, mesurada i prudent. Res de soroll mediàtic”.

Joan Carles de Borbó sap quina és la manera de poder tornar a Espanya amb menys crítiques

Per tal de complir amb aquestes indicacions, Joan Carles hauria pres una decisió. A partir d’ara, té previst augmentar encara més la freqüència dels viatges a Galícia i això correspon a una estratègia ben marcada: “Per tal que es pugui donar aquesta circumstància, fa falta que en aquesta equació entri el factor freqüència. Com més vegades visiti Sanxenxo, com més fotografies tinguem de l’emèrit aterrant i baixant les escales del port o a alta mar. Com més vegades, menys expectació es despertarà. La freqüència i la repetició de la fotografia fixa redueix la tensió informativa”.

Ara bé, aquest només és el primer pas del seu pla. L’emèrit vol tornar a instal·lar-se aquí indefinidament, un desig que costarà que li compleixin. Una cosa és que vagi venint a navegar de tant en tant i una molt diferent que se’l perdoni i el puguem veure per Madrid tan tranquil·lament després de tot.

Estaria demanant amb insistència, per una altra banda, que el permetessin acudir a la jura de bandera que farà la seva neta Elionor el pròxim 7 d’octubre. És poc probable que acceptin, ja que aquesta foto familiar en un moment important de l’hereva trencaria amb tots els esforços que ha fet la nova generació dels Borbons per deslligar la seva imatge de la problemàtica de l’avi.