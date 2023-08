Una altra humiliació de Joan Carles a Sofia, ara per culpa d’un anell

Sofia de Grècia ha tornat a Mallorca, després de tot. S’havia publicat que aquesta seria la primera vegada en què declinaria la invitació a presidir la recepció oficial a les autoritats que es fa cada any quan els monarques espanyols arriben al palau de Marivent. Doncs bé, sembla que s’ho ha pensat millor i finalment no ha faltat a la cita. La sorpresa ha estat majúscula perquè no s’esperava la seva presència i, encara menys, que estigués de tan bon humor i tan tendra amb la seva jove.

Letícia s’ha mostrat encantadora amb la seva sogra, almenys davant les càmeres i els més de 500 convidats que podrien haver estat testimoni dels hipotètics lletjos que hagués pogut tenir amb ella. Ja estan més que acostumades a fer el paperot, pel que sembla, i totes dues han anat conjuntades, fins i tot, pel que fa a l’estilisme. Amb dos vestits llargs i vaporosos, estampats i d’un estil boho chic similar. Tot eren somriures i confidències entre elles, un gest de bona sintonia que poca gent es creu.

El que més ha sobtat de l’elecció estilística de Sofia no ha estat el vestit, per això, sinó les joies que duia posades. La periodista Pilar Eyre s’ha adonat que la reina emèrita duia posat l’anell de compromís que li va regalar Joan Carles de Borbó… qui també li ho va deixar a una de les seves amants.

Un dels anells de Sofia el va dur una amant de Joan Carles | Europa Press

La família reial, en la recepció oficial a Marivent | Europa Press

Letícia i Sofia van compartir confidències | Europa Press

Ens trobem, doncs, davant d’una nova humiliació pública per a Sofia. Tothom sap, des de fa anys, que el seu matrimoni amb Joan Carles està més que trencat. Ells no ho dissimulen gaire, a més a més, tenint en compte que ni tan sols viuen a la mateixa ciutat. Per què duu un anell del Borbó, llavors? La cronista ha tret a la llum la peculiar història d’aquesta joia en un vídeo que ha compartit en el seu canal de Youtube.

El que va sorprendre a tots és que duia l’anell de compromís que li va regalar Joan Carles de Borbó quan eren nuvis: “Aquesta és una línia que també manté la seva filla Cristina. Malgrat les infidelitats i humiliacions públiques, elles continuen duent l’anell de casades com dient que són elles les dones autèntiques i que la resta són aventures. Aquesta és una situació molt difícil d’entendre, almenys per a mi”.

Aquest anell diu que simbolitza molt bé el que ha estat el matrimoni de Joan Carles i Sofia. Per què? El rei espanyol va decidir regalar aquest anell a Sofia quan es van prometre, un anell amb dos robins i brillants familiars: “Va anar a la joieria de Roma a buscar-lo i, tot just quan sortia, va decidir anar a veure a una de les seves amants… quan encara duia la capseta amb l’anell per a Sofia a la butxaca”, explica.

L’amant en qüestió era la comtessa Olghina Di Robilant, amb qui havia estat en una relació intermitent durant cinc anys. Feia gairebé un any que no es veien quan Joan Carles va voler anar a acomiadar-se d’ella: “La va trobar en una discoteca i, quan van veure’s, van llançar-se als braços de l’altre i ja no es van deixar anar. Es miraven als ulls i es feien petons apassionadament fins que van apagar les llums del club i van anar fins a una pensió molt humil a prop d’allà per tenir una nit d’amor absolutament boja”.

Quan va fer-se de dia, sembla que Joan Carles li hauria ensenyat l’anell de compromís que donaria a Sofia: “Olghina va agafar l’anell i se’l va posar mentre ell presumia que l’havia comprat amb els seus diners quan això era mentida. Amb l’anell posat, ella li va dir que havia tingut una filla en aquells mesos que no s’havien vist. La cara de Joan Carles hauria canviat radicalment i va transformar-se en un ésser gèlid i amb molta por a què li adjudiqués aquesta paternitat”.

Anunci del compromís de Joan Carles i Sofia | Casa Reial

Dues setmanes després d’allò, Joan Carles i Sofia van anunciar el seu compromís i l’anell que havia estat en el dit d’una de les amants va lluir a la mà de l’emèrita… qui, molts anys -i moltes infidelitats després-, sorprenentment se l’ha tornat a posar.