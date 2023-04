Victoria Federica atropella una noia quan anava a cavall i passa de llarg

Victoria Federica torna a protagonitzar un titular polèmic… i ja en van uns quants. La mare deu estar desesperada i, segurament, a un pas d’enviar-la lluny com ha fet amb el seu germà Froilán. A Sálvame han pogut saber que l’aristòcrata ha tingut un incident a la Fira d’Abril, quan el cavall en el qual anava muntada ha trepitjat el peu d’una noia i li ha causat una gran inflamació. Ella hauria xisclat de dolor, com és lògic, però Victoria Federia no s’hauria immutat i hauria continuat el seu camí com si res: “Ha mirat cap a ella, ha fet un gest com d’aquests d’aquí no ha passat res i ha continuat endavant”.

La noia en qüestió ha hagut de ser traslladada a l’hospital en veure que el peu se li havia inflamat moltíssim. Al final li han diagnosticat un esquinç i haurà d’anar unes setmanes amb crosses: “La noia té amics en comú amb Victoria Federica i ha aconseguit el seu telèfon. Li ha enviat el document de lesions, les fotografies i li ha explicat què ha passat. Fins ara no hi ha resposta”.

Així ha quedat el peu de la lesionada per Victoria Federica | Telecinco

Victoria Federica ignora la pobra noia i presumeix a sobre del cavall

La neta més gran de Joan Carles de Borbó i Sofia presumeix, mentrestant, d’haver passat una jornada molt agradable a sobre del seu cavall; tal com demostra en el seu perfil d’Instagram.

Victoria Federica fa mal a una noia a la Fira d’Abril | Instagram

La filla d’Elena de Borbó fa vida de rica | Instagram

Més problemes per a Victoria Federica | Instagram

Victoria Federica no ha respost al missatge de la jove i és probable que no ho arribi a fer. El seu nom ràpidament s’ha convertit en tendència a Twitter, espai en el qual molts detractors han tornat a carregar contra ella per les seves maneres i poca educació. S’han publicat mofes molt divertides al respecte i, com dèiem, moltíssimes crítiques.

