Victoria Federica, en ridícul per culpa d’un amic seu: “No vol pagar”

Victoria Federica torna a estar en el centre de la diana. L’han criticat moltíssim per la seva actitud, les ganes de cridar l’atenció i la nova faceta d’influencer. La filla petita d’Elena de Borbó i Jaime de Marichalar es dedica a anar de festa en festa, sense treballar ni fer res de profit més enllà que encadenar un avió amb un altre per marxar de viatge i malbaratar milers d’euros. És habitual veure la jove a les discoteques de moda, una vida social molt activa que li ha permès crear un grup d’amics molt extens. Ara bé, això no sempre és sinònim de fidelitat i lleialtat… sobretot, tenint en compte que molts d’ells han aprofitat que la coneixen per poder parlar amb la premsa.

Fins ara, el que més havia fet parlar era un vídeo que havia compartit una amiga seva. En ell, se les veia juntes en un viatge de tren mentre revelaven secrets íntims de l’altra. Això va permetre saber unes quantes tafaneries sobre la personalitat de Victoria Federica, com que és impuntual, gandula i que no cuida la seva alimentació. Doncs bé, ara ha tornat a passar una cosa similar.

Si fins ara havíem conegut alguns defectes de la neboda de Felip VI, un altre dels seus amics n’ha afegit un altre. En aquest cas, parlem del torero Roca Rey; que ha parlat amb Europa Press sobre ella. El jove està content perquè aviat organitzarà dos esdeveniments taurins a Sevilla, en els que espera comptar amb la presència de la seva amiga aristòcrata.

Victoria Federica, una tacanya que no vol pagar res

Quin és el problema? Que sembla que Victoria Federica està molt malacostumada, ja que la convidarien a moltes coses i no li agrada haver de pagar com fa tothom: “L’hauré de convidar, perquè no li agrada pagar les entrades… Se l’ha de convidar. Ara bé, Victoria sempre està en la meva llista de convidats”. Una autèntica vergonya que evitin que hagi de pagar, si pensem que deu ser la més rica -amb molta diferència- de tota la gent que faci cua per adquirir el tiquet. Una cosa és que la convidin a algunes coses i una altra, que no sigui capaç de col·laborar en un esdeveniment d’un amic seu quan tots sabem que ella no ha de suar o matinar per guanyar-se un sou.

Roca Rey deixa en evidència a Victòria Federica | Europa Press

Que Victoria Federica sigui tacanya s’afegeix a la llista de característiques criticables del seu caràcter, una nena malcriada i amb caràcter que sembla que viu a la seva bombolla.