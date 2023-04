Victoria Federica, en ridículo por culpa de un amigo suyo: «No quiere pagar»

Victoria Federica vuelve a estar en el centro de la diana. Le han criticado muchísimo por su actitud, las ganas de llamar la atención y la nueva faceta de influencer . La hija pequeña de Elena de Borbón y Jaime de Marichalar se dedica a ir de fiesta en fiesta, sin trabajar ni hacer nada de provecho más allá que encadenar un avión con otro para irse de viaje y derrochar miles de euros. Es habitual ver a la joven en las discotecas de moda, una vida social muy activa que le ha permitido crear un grupo de amigos muy extenso. Ahora bien, esto no siempre es sinónimo de fidelidad y lealtad… sobre todo, teniendo en cuenta que muchos de ellos han aprovechado que la conocen para poder hablar con la prensa.

Hasta ahora, lo que más había hecho hablar era un video que había compartido una amiga suya. En él, se las veía juntas en un viaje de tren mientras revelaban secretos íntimos de la otra. Esto permitió saber unos cuantos cotilleos sobre la personalidad de Victoria Federica, como que es impuntual, gandula y que no cuida su alimentación. Pues bien, ahora ha vuelto a pasar una cosa similar.

Si hasta ahora habíamos conocido algunos defectos de la sobrina de Felipe VI, otro de sus amigos ha añadido otro. En este caso, hablamos del torero Roca Rey; que ha hablado con Europa Press sobre ella. El joven está contento porque pronto organizará dos acontecimientos taurinos a Sevilla, en los que espera contar con la presencia de su amiga aristócrata.

Victoria Federica, una tacaña que no quiere pagar nada

¿Cuál es el problema? Que parece que Victoria Federica está muy malacostumbrada, ya que la invitarían a muchas cosas y no le gusta tener que pagar como hace todo el mundo: «Le tendré que invitar, porque no le gusta pagar las entradas… Se le tiene que invitar. Ahora bien, Victoria siempre está en mi lista de invitados». Una auténtica vergüenza que eviten que tenga que pagar, si pensamos que debe de ser la más rica -con mucha diferencia- de toda la gente que hace cola para adquirir el ticket. Una cosa es que la inviten a algunas cosas y otra, que no sea capaz de colaborar en un acontecimiento de un amigo suyo cuando todos sabemos que ella no tiene que sudar o madrugar para ganarse un sueldo.

Roca Rey deja en evidencia a Victoria Federica | Europa Press

Que Victoria Federica sea tacanya se añade a la lista de características criticables de su carácter, una niña malcriada y con carácter que parece que vive en su burbuja.