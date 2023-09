Sofia de Borbó s’ha vist esquitxada per una polèmica que ha esclatat en el seu internat de Gal·les. La filla petita de Felip VI i Letícia està estudiant en Batxillerat Internacional en el mateix centre privat en el qual ho va fer la seva germana Elionor. El problema és que els veïns del castell han emès una queixa pel que està passant a dins de l’internat. I és que, presumptament, haurien denunciat “l’espectacle sorollós” que fan alguns dels seus alumnes durant les sortides nocturnes al poble en què es troba.

El diari anglès The Sun ha publicat aquesta setmana la queixa d’aquests veïns, els qui viuen al voltant del centre, diuen que els alumnes els creen un maldecap i alteren la tranquil·litat de la vil·la: “Els nois i noies són una plaga molesta que interfereix en el nostre descans“.

Com era d’esperar, el prestigiós alternat s’ha vist forçat a emetre un comunicat en què neguen que els fets siguin així en absolut. I com ho justifiquen? Tot assegurant que tots els alumnes tenen un toc de queda a les 20:30 hores i que no poden allargar les festes a la matinada.

L’internat de Sofia de Borbó protagonitza titulars escandalosos

De fet, insisteixen en què és mentida perquè els seus estudiants tenen molt bona relació amb la comunitat de veïns: “Els 380 estudiants es troben integrats en la comunitat local, col·laboren amb ella i treballem perquè la convivència sigui la millor possible per a tots”. De moment, diuen que només han rebut dues queixes formals.

La infanta Sofia està esquitxada per una polèmica | Europa Press

Sofia es troba dins d’aquest grup d’alumnes, però no s’ha especificat si ella també formaria part d’aquells que surten de nit pels carrers del poble entre crits i festa. Tenint en compte que la infanta espanyola té guardaespatlles amb ella tota l’estona, és bastant improbable que en formés part. Sigui com sigui, a la família reial no deu haver agradat veure que l’escola -per la qual paguen moltíssims diners- protagonitza un titular escandalós.