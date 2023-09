Irene Urdangarin havia d’iniciar els seus estudis caríssims en hostaleria aquest setembre, però ha canviat d’idea en l’últim moment. La filla petita d’Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó no formarà part del grup d’alumnes del prestigiós centre que havia escollit a Suïssa, una formació que posposarà. S’hauria adonat que era un error començar a estudiar i especialitzar-se quan només té 18 anys, així que hauria convençut els pares perquè la deixin “explorar el món” mentre pensa bé què vol estudiar.

És normal tenir dubtes abans de començar la carrera universitària, però en el seu cas la cosa és diferent. Ella ha optat per aprofitar-se dels diners familiars per gaudir d’un any sabàtic que pocs poden permetre’s. La revista ¡Hola! ha pogut saber en exclusiva que Irene iniciarà una nova etapa lluny de casa en els pròxims mesos. La noia seguirà els passos del seu germà Juan i farà de voluntària amb una ONG, un projecte de cooperació que espera que l’ajudi a decidir-se sobre què vol fer en el futur.

On marxarà Irene Urdangarin com a voluntària d’una ONG?

Després de tot l’estiu ple de viatges internacionals, finalment ha pres la decisió d’estar uns mesos de voluntària. Entre els destins que té al cap estarien Cambodja, Índia i Moçambic. No té una data de viatge fixa o, almenys, aquesta no s’ha filtrat a la premsa. Pel que fa als seus plans a curt termini, se sap que acudirà a la boda d’un cosí a Barcelona i que a finals d’octubre es reunirà amb la resta de la família en una festa multitudinària per celebrar els 18 anys de la seva cosina, la princesa Elionor.

Irene Urdangarin marxarà a l’estranger | Europa Press

El trasllat al seu nou destí arribaria en plena tardor o ja després de les festes de Nadal, encara no s’ha confirmat. Sigui com sigui, el que sembla clar és que els seus plans de començar a estudiar queden descartats de moment i intentarà aprendre tot el possible d’una experiència com a cooperant que també han experimentat altres membres de la seva família.