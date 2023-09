Tamara Falcó revela quines normes s’han de complir a casa d’Isabel Preysler

Tamara Falcó no té pèls a la llengua i això és el que fa que generi tanta curiositat la seva participació en la tertúlia d’El Hormiguero de Pablo Motos. En el programa d’aquest dijous, la marquesa de Griñón no s’ha tallat a l’hora de parlar de la seva mare i les normes que imposa a tots aquells que viuen amb ella.

Isabel Preysler és una dona de caràcter, pel que diuen, i que donaria molta importància a l’elegància i les formes. Aquesta mentalitat ha intentat inculcar-la a tots els seus fills i, en especial, a Tamara. És amb ella amb qui ha conviscut durant més temps i, per això, la tertuliana sap perfectament què pot fer i què no quan es troba a la casa familiar.

Per primera vegada, ha tret a la llum algunes de les normes que tenen quan seuen a taula amb Isabel Preysler: “Primer de tot, no es pot parlar per telèfon quan ets a taula i no es pot cridar. A més a més, no pots començar a menjar fins que han servit a tothom. Les mans han d’estar a sobre de la taula i el tovalló a la faldilla. Si la meva mare et veu netejar-te amb les estovalles, pots endur-te una bona esbroncada”.

“El plat no pot estar massa ple perquè diu que no és gens elegant… Prefereix que repetim plat, però que els plats que servim no estiguin plens de menjar perquè creu que és molt vulgar“, ha explicat. Curiosament, les hauria ensenyat que el pernil es menja “amb les mans”: “Diu que fer-ho amb la forquilla és una cursilada“.

Isabel Preysler té molt ben educades a les filles

Finalment, també els hauria ensenyat a aixecar-se i saludar amb respecte sempre que entra algú gran a l’habitació: “Si és la meva mare qui entra, doncs el mateix. T’aixeques i saludes. Si entra tres vegades seguides, només cal que ho facis una vegada és clar”.

Més crítiques cap a Íñigo Onieva, el marit de Tamara Falcó

En el seu moment, va dir-se que Íñigo Onieva podria haver començat un negoci amb l’icònic Café Gijón de Madrid. Des de l’establiment van negar-ho i ara tornen a insistir en què no volen que els relacionin amb el marit de Tamara Falcó. Ho han fet a través d’unes declaracions contundents a la revista Semana: “Nosaltres no tenim ni idea de les intencions d’aquest senyor. No sabem res de res. No hem venut ni vendrem“, han dit des de la direcció després que es digués que Íñigo volia comprar i reformar el local.

“Aquesta és una empresa familiar i no entrarà ningú. Fins a la data, aquest senyor no ens ha dit res. S’estan difonent molts rumors que no són certs. Íñigo ve molt i el veiem perquè viu aquí al costat, però només he parlat amb ell quan ha vingut a demanar una Coca-Cola o una cervesa”, ha prosseguit en un missatge que deixa clar que l’empresari aquí no té res a fer.