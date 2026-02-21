Tamara Falcó compagina la feina de tertuliana a El Hormiguero amb la gestió del marquesat, les campanyes publicitàries que protagonitza i l’administració de les seves empreses. Ella que ja és rica des que va néixer, no deu tenir gaires maldecaps per si arriba a final de mes o no. Ara bé, sí que se sap que les seves empreses no van tan bé com haurien d’anar i, per exemple, una d’elles ha acabat l’any en números vermells.
La societat que té encarregada de gestionar la seva imatge, anomenada Gypset Living SL, ha tancat l’últim exercici amb números “preocupants” segons informa avui El Español. L’empresa té un deute “gran” que hauria de liquidar en curt termini, pel que diuen, i no tenen una liquiditat massa gran per afrontar-la perquè han tancat l’exercici en números vermells amb 642 € en negatiu. Però no només això, sinó que en l’apartat de vendes es destacaria que no han guanyat absolutament res, 0 €.
Expliquen, des del mitjà digital, que aquesta empresa de Tamara Falcó ja partia d’un escenari “dolent” perquè el 2023 va declarar que tenia un fons de maniobra negatiu de 37.901 € i, l’any passat, el deute va incrementar-se fins a gairebé els 40.000 €: “La societat té un risc financer elevat“. Els experts amb els qui han parlat diuen que si Tamara Falcó hagués de pagar avui tot el que deu, no podria fer-ho: “La societat, en aquests moments, està en causa de dissolució”.
Què se sap dels ingressos de Tamara Falcó?
Tamara Falcó va crear l’empresa fa 26 anys amb un capital de 3.000 € i ara, en números vermells, només té l’opció de dissoldre-la o convocar la resta d’administradors per informar sobre la situació i fer un pensament. En cas que no faci res d’això, podria enfrontar-se a sancions o veure’s obligada a tancar l’empresa per ordre judicial. Com és evident, però, és poc probable que aquest tancament i la liquidació del deute perjudiqués greument el seu patrimoni que deu ser altíssim.
Ella mateixa ha explicat a El Hormiguero que el 90% dels seus ingressos procedeixen de les xarxes socials. Si tenim en compte que de la participació a televisió cobra uns 10.000 € al mes, pel que s’ha publicat els últims mesos, i que també té el celler familiar i la finca que va heretar del pare… Quina bestialitat deu guanyar de la publicitat que fa a Instagram? Una economia forta que, això sí, també té pèrdues.