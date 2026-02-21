Tamara Falcó compagina el trabajo de tertuliana en El Hormiguero con la gestión del marquesado, las campañas publicitarias que protagoniza y la administración de sus empresas. Ella, que ya es rica desde que nació, no debe tener muchos quebraderos de cabeza por si llega a fin de mes o no. Ahora bien, sí se sabe que sus empresas no van tan bien como deberían y, por ejemplo, una de ellas ha terminado el año en números rojos.

La sociedad encargada de gestionar su imagen, llamada Gypset Living SL, ha cerrado el último ejercicio con cifras «preocupantes» según informa hoy El Español. La empresa tiene una deuda «grande» que debería liquidar a corto plazo, según dicen, y no tienen mucha liquidez para afrontarla porque han cerrado el ejercicio en números rojos con 642 € en negativo. Pero no solo eso, sino que en el apartado de ventas se destacaría que no han ganado absolutamente nada, 0 €.

Explican, desde el medio digital, que esta empresa de Tamara Falcó ya partía de un escenario «malo» porque en 2023 declaró que tenía un fondo de maniobra negativo de 37.901 € y, el año pasado, la deuda se incrementó hasta casi los 40.000 €: «La sociedad tiene un riesgo financiero elevado«. Los expertos con los que han hablado dicen que si Tamara Falcó tuviera que pagar hoy todo lo que debe, no podría hacerlo: «La sociedad, en estos momentos, está en causa de disolución».

Tamara Falcó tiene problemas con una de sus empresas | Antena 3

¿Qué se sabe de los ingresos de Tamara Falcó?

Tamara Falcó creó la empresa hace 26 años con un capital de 3.000 € y ahora, en números rojos, solo tiene la opción de disolverla o convocar al resto de administradores para informar sobre la situación y hacer un planteamiento. En caso de que no haga nada de esto, podría enfrentarse a sanciones o verse obligada a cerrar la empresa por orden judicial. Como es evidente, sin embargo, es poco probable que este cierre y la liquidación de la deuda perjudicaran gravemente su patrimonio, que debe ser altísimo.

Ella misma ha explicado en El Hormiguero que el 90% de sus ingresos proceden de las redes sociales. Si tenemos en cuenta que de la participación en televisión cobra unos 10.000 € al mes, por lo que se ha publicado en los últimos meses, y que también tiene la bodega familiar y la finca que heredó del padre… ¿Qué cantidad debe ganar de la publicidad que hace en Instagram? Una economía fuerte que, eso sí, también tiene pérdidas.