Tamara Falcó la ha vuelto a hacer, una vez más, con un error que la ha convertido en objeto de burla durante la final del Mundial. La hija más mediática de Isabel Preysler se ha subido al carro del furor colectivo que ha generado la victoria de la selección española y ha compartido, en su perfil de Instagram, un montaje que en teoría mostraba las caras de los jugadores de un equipo que ha hecho historia. Sin embargo, este gesto de celebración le ha salido mal…

¿Y qué ha pasado? En este caso, la tertuliana de televisión no ha compartido fotos de la plantilla del equipo, sino que se ha tragado una imagen creada por inteligencia artificial que ha incluido jugadores que ya no forman parte del equipo -como Nacho y Carbajal- u otros que, directamente, son de jugadores inventados que no existen. ¿No le hizo sospechar que todos tenían la misma cara? Pues parece que no. Ha celebrado la victoria del equipo, sí, pero ha evidenciado que no tiene ni idea de qué cara tienen los jugadores detrás de este triunfo.

Como era de esperar, rápidamente se ha viralizado una captura de pantalla de esta pifia hilarante. El influencer Alexsinos la ha compartido y son muchos los que han respondido con burlas hacia Tamara Falcó. La teoría que corre y que tiene más sentido, es que seguramente debió haber visto que en la foto aparecía Lamine Yamal y Marc Cucurella y dio por hecho que el resto -que no son tan mediáticos- debían ser los otros.

Tamara Falcó se equivoca en un story que se ha viralizado | Instagram

Alexsinos se ha dado cuenta del error de Tamara Falcó | Instagram

Las redes sociales se llenan de burlas hacia Tamara Falcó por su error

Como decíamos, ha hecho mucha gracia ver que Tamara Falcó vuelva a equivocarse. No es la primera vez que mete la pata y, por tanto, que da alas a los críticos que se burlan de ella: «Qué ataque de risa«, «Sabiendo cómo es ella, quizá podría haber añadido una foto de Cristiano Ronaldo«, «Es Tamara Falcó, demasiado que ha sabido poner ella misma selección española sin faltas en Chat GPT» o «Es que es IA, inteligencia ausente» son algunas de las críticas que ha recibido en esta línea.

No entienden cómo no se ha dado cuenta de que todos tienen «la misma cara» o que tienen «las mismas dentaduras«: «Menos mal que no ha quitado a los de color, sino ya sería demasiado«. Muchos han aprovechado para criticar que lo estemos confiando todo a la inteligencia artificial: «Es lo que tiene que la IA haga tu trabajo».

Hostias, pero si hay varios jugadores con la misma cara. Jajajajaja — Gofio Tostado (@gofiotostado) July 20, 2026

Son todas las mismas dentaduras — Cazurro 🦁 (@Cazurr0) July 20, 2026

Qué ataque de risa 😬 — Defreds (@Defreds) July 20, 2026

Es que es IA: Inteligencia Ausente. — Eva Padawantazo 👠 (@Eva_Zeta) July 20, 2026

menos mal que no quitó a los de color, sino ya sería demasiado descaro — David ⚓ (@DabizPM) July 20, 2026

🎀✨️sabiendo como es ella igual hasta metía una foto de Cristiano Ronaldo✨️🎀 — Fictoria Vederica (@jorgieDLIC) July 20, 2026

Es “Tamara Falcó” eh, demasiado q ha sabido poner ella misma en chat gpt: “selección española” sin faltas de ortografía. — c.m.v (@cmenendezzz) July 20, 2026

Es lo que tiene que la IA haga tu trabajo 😂😂😂 — Víctor 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🔻🇺🇦🇵🇸 (@vitorinocc) July 19, 2026

Ha visto a Nico a Lamine y a Cucurella y se pensó que ya estaban todos — Lozy (@lozyzol) July 20, 2026

Una vez más, una Tamara Falcó que hace gracia con un error que aún puede verse publicado en su perfil de Instagram porque ni debe haberse dado cuenta.