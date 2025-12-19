El passat mes d’agost Cristina Castaño es convertia en mare per primer cop. Als 46 anys, l’actriu, molt coneguda pel seu paper a La que se avecina interpretant el paper de la psicòloga Judith, anunciava públicament el naixement del seu bebè. Un nen anomenat León que la convertia en mare soltera. Una decisió que cada cop és més habitual i que trenca amb les idees socials que aposten per la maternitat més tradicional. Sobre aquest tema ha parlat en una entrevista del pòdcast No te lo cayes de Cayetana Guillén Cuervo.
Cristina Castaño havia planificat ser mare soltera?
El passat mes de maig Cristina Castaño va aparèixer amb una sorpresa molt especial durant la seva visita a La Revuelta. Els convidats acostumen a complir amb una de les normes del programa, que és portar un regal per a David Broncano. En el seu cas, el regal el portava dins perquè va anunciar públicament el seu embaràs. Pocs mesos després, l’actriu compartia la bona notícia a través de les xarxes socials amb una publicació molt tendra i el nom de la criatura. “El meu bebè i jo ja estem junts. És un nen i es diu León. Ets preciós (van ser les primeres paraules que li vaig dir quan li vaig veure)”, va escriure en un post a Instagram.
En aquesta conversa amb Cayetana Guillén Cuervo, han parlat del concepte “mare autònoma”, que substitueix el clàssic de “mare soltera” que ha existit sempre i que vol trencar amb les connotacions que denoten la paraula solteria. L’actriu tenia clar que volia ser “mare autònoma” o va arribar com a última opció? “La veritat és que no ha estat mai res que fos premeditat. És una decisió amb què et trobes en un determinat punt de la teva vida en què no has estat mare amb les parelles que has tingut i no t’uniràs amb un home per dir-li ‘escolta és que vull ser mare'”, explica.
Aquesta pressió creu que “no ajuda” ni tampoc “és justa”. Tot i que hi ha casos en què sí que es donen aquestes condicions, la seva experiència no ha estat aquesta. “Era o ser mare soltera o no ser-ho. M’ha tocat en aquest punt de la meva vida ser mare i fer-ho soltera”, confessa. La decisió, evidentment, no és fàcil. Portar una criatura al món i ser responsable de per vida d’una persona és una decisió important que cal rumiar moltíssim. “És un procés que et trobaràs, llavors hi ha un petit dol de dir ‘és no passarà que m’enamori d’un home i li doni un fill’. Llavors en aquest punt tu passes un dol. Quan ets petita hi ha aquest punt de voler enamorar-se d’un home i ser pares, que aquestes dues energies s’ajuntin i crear alguna cosa”.
El moment decisiu
Després dels dubtes i de passar aquest dol, l’actriu va arribar a la idea que potser era cosa del “destí” o que el camí l’havia acabat guiant per ser mare tota sola. “No vaig tenir el fill amb el dolor, sinó que ho vaig fer amb la convicció i la pau que em va donar descobrir que el meu camí era tenir-lo sola i que la història d’amor era entre el meu fill i jo, no amb un tercer”, ha confessat la intèrpret, revelant que moltes dones li han escrit sobre el tema.
És cert que durant tot aquest procés va sentir certs dilemes i intranquil·litats sobre el que suposa ser mare i fer-ho sola. “Hi havia una cosa de no estar en pau. Si és un sí, ‘quina por afrontar això sola’, si és un no, ‘em quedaré sense’. Si ha d’aparèixer un senyor que vulgui acollir això, que és el meu nucli familiar, apareixerà i voldrà”, revela, admetent que la maternitat tampoc genera cap conflicte respecte a la seva sexualitat. Tot plegat, una entrevista que dona veu a través d’un personatge públic sobre una realitat que viuen moltíssimes dones.