Cristina Castaño ha estat protagonista d’una de les notícies més dolces, l’arribada al món del seu primer fill. El petit León va néixer el passat mes d’agost, convertint-se en el primer fill de l’actriu als 46 anys. De la seva vida sentimental no se’n coneixia molta informació, per tant, sembla que va prendre la decisió de ser mare soltera i per com ha mostrat a les xarxes, no podria estar més feliç amb el seu nadó. Però igual que la felicitat no sempre dura, hi ha moments molt durs que cal afrontar.
En aquest cas, es tracta del problema de salut que afecta un company de feina. Cristina Castaño va fer-se molt famosa sobretot gràcies al seu paper a la sèrie La que se avecina, on feia d’una psicòloga força embogida. Aquí compartia plató amb l’actor Jimmy Shaw, que feia el paper de Mathew a la sèrie, i que ara travessa un dur revers de salut pel qual la seva amiga ha demanat ajuda a través de les xarxes socials.
El comunicat de Cristina Castaño per recaptar diners
L’actriu ha publicat un post a Instagram amb una fotografia al costat de Jimmy Shaw i un llarg text explicant el problema de salut que l’afecta. “Ens vam conèixer fa anys a La que se avecina. Avui, Jimmy Shaw al qual molts coneixereu com a Mathew, necessita la nostra ajuda”. L’actor fa anys que lluita contra un càncer de pàncrees, concretament tres anys, i malgrat que semblava que per fi estava en remissió, el càncer ha tornat a reproduir-se.
“L’esperança va tornar quan vam saber que hi ha un doctor a Lisboa que és l’únic que pot operar el cas concret d’en Jimmy, així que tots els seus éssers estimats ens hem posat a la feina i estem recaptant fons per a poder costejar l’operació, que com podreu imaginar, no està coberta ni per la seva assegurança ni per la seguretat social”, explica Castaño.
A través de la publicació, demana als seus seguidors i usuaris que vulguin i puguin aportar el seu granet de sorra amb una aportació econòmica per ajudar l’actor a aconseguir els diners per pagar la intervenció. “Perquè el nostre estimat Jimmy, que tants riures ens ha regalat, pugui enfrontar aquesta operació i tornar a somriure i confiar que tot aquest malson arribi a la seva fi”. A través de l’enllaç de la seva biografia a Instagram s’hi troba tota la informació del “micromecenatge”, de l’operació i de la història de l’actor. Poques hores després de publicar aquest missatge, ha actualitzat les xifres i explica que ja han aconseguit el 50% dels diners per a l’operació, un total de 100.000 euros.
Les respostes dels usuaris
Bona part dels comentaris que ha rebut aquesta publicació són de suport cap a l’actor, a través de perfils com el també actor Fernando Tejero, però hi ha altres usuaris que no veuen del tot correcte que estiguin recaptant diners a través de les xarxes sent perfils públics i coneguts. “Amb tots els respectes del món i amb una molt ràpida recuperació, però que vosaltres amb el que guanyeu si feu una donació cadascun estic segur que sobra per operar-se, i corregiu-me si m’equivoco! Soc conscient que si cada seguidor teu dona 1 euro està fet; però això de fer servir sempre al poble per demanar… Esteu molt millor que nosaltres socialment i econòmicament”, escriu un usuari a través de la publicació. Sigui com sigui, sembla que la iniciativa de l’actriu va funcionant perquè ara per ara han aconseguit més de la meitat del que necessiten.