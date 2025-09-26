Cristina Castaño ha sido protagonista de una de las noticias más dulces, la llegada al mundo de su primer hijo. El pequeño León nació el pasado mes de agosto, convirtiéndose en el primer hijo de la actriz a los 46 años. De su vida sentimental no se conocía mucha información, por lo tanto, parece que tomó la decisión de ser madre soltera y por cómo ha mostrado en las redes, no podría estar más feliz con su bebé. Pero al igual que la felicidad no siempre dura, hay momentos muy duros que hay que afrontar.

En este caso, se trata del problema de salud que afecta a un compañero de trabajo. Cristina Castaño se hizo muy famosa sobre todo gracias a su papel en la serie La que se avecina, donde interpretaba a una psicóloga bastante alocada. Allí compartía plató con el actor Jimmy Shaw, que hacía el papel de Mathew en la serie, y que ahora atraviesa un duro revés de salud por el cual su amiga ha pedido ayuda a través de las redes sociales.

Cristina Castaño demana ajuda per pagar el tractament d’un company de ‘LQSA’ | Europa Press

El comunicado de Cristina Castaño para recaudar dinero

La actriz ha publicado un post en Instagram con una fotografía al lado de Jimmy Shaw y un largo texto explicando el problema de salud que le afecta. «Nos conocimos hace años en La que se avecina. Hoy, Jimmy Shaw a quien muchos conoceréis como Mathew, necesita nuestra ayuda». El actor lleva años luchando contra un cáncer de páncreas, concretamente tres años, y aunque parecía que por fin estaba en remisión, el cáncer ha vuelto a reproducirse.

«La esperanza volvió cuando supimos que hay un doctor en Lisboa que es el único que puede operar el caso concreto de Jimmy, así que todos sus seres queridos nos hemos puesto a trabajar y estamos recaudando fondos para poder costear la operación, que como podréis imaginar, no está cubierta ni por su seguro ni por la seguridad social», explica Castaño.

A través de la publicación, pide a sus seguidores y usuarios que quieran y puedan aportar su granito de arena con una contribución económica para ayudar al actor a conseguir el dinero para pagar la intervención. «Para que nuestro querido Jimmy, que tantas risas nos ha regalado, pueda enfrentar esta operación y volver a sonreír y confiar en que toda esta pesadilla llegue a su fin». A través del enlace de su biografía en Instagram se encuentra toda la información del «micromecenazgo», de la operación y de la historia del actor. Pocas horas después de publicar este mensaje, ha actualizado las cifras y explica que ya han conseguido el 50% del dinero para la operación, un total de 100.000 euros.

Cristina Castaño demana diners per ajudar un company actor de ‘LQSA’ | Instagram

Las respuestas de los usuarios

Buena parte de los comentarios que ha recibido esta publicación son de apoyo hacia el actor, a través de perfiles como el también actor Fernando Tejero, pero hay otros usuarios que no ven del todo correcto que estén recaudando dinero a través de las redes siendo perfiles públicos y conocidos. «Con todos los respetos del mundo y con una muy rápida recuperación, pero que vosotros con lo que ganáis si hacéis una donación cada uno estoy seguro que sobra para operarse, y corregidme si me equivoco! Soy consciente de que si cada seguidor tuyo dona 1 euro está hecho; pero esto de usar siempre al pueblo para pedir… Estáis mucho mejor que nosotros social y económicamente», escribe un usuario a través de la publicación. Sea como sea, parece que la iniciativa de la actriz está funcionando porque por ahora han conseguido más de la mitad de lo que necesitan.