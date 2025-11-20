Setmana explosiva a La isla de las tentaciones. La nova fornada de participants està donant molt joc al reality de Telecinco i les infidelitats van en augment. Si els espectadors van sorprendre’s amb la primera traïció d’una noia, embolicant-se amb Gerard en els primers dies de programa i que ja ha protagonitzat la primera nit de passió i edredoning, encara queden moltes imatges que posaran més contra les cordes les seves relacions. L’emissió de dimarts prometia molt joc per l’avançament d’una mesura històrica mai vista a La isla de las tentaciones, a més a més d’una nova escena de sexe i la reacció boja de Juanpi ara que ha descobert la infidelitat de la seva parella.
Mesura històrica a ‘La isla’: les reaccions més boges de les solteres
La novena temporada de La isla de las tentaciones s’està convertint en una de les més comentades de la història. La reacció embogida de Montoya l’any passat ha servit com a exemple per a Gilbert, que va sortir corrent a la fuga per la platja un cop va veure com Claudia es menjava la boca amb Gerard. Saltar-se les normes del programa té conseqüències i, per tant, Sandra Barneda l’ha informat que es quedaria sense veure les imatges que hi havia per a ell a la segona foguera de la temporada. Abans, però, s’havia aplicat una mesura històrica mai vista. Sandra Barneda s’ha presentat a Villa Montaña, la vil·la on conviuen els nois amb les solteres per informar-los que portava imatges a la tablet que només podien veure les solteres. Amb aquesta informació, però, podien fer el que volguessin i com era d’esperar, l’han compartit amb els nois.
Las solteras representando#LaIslaDeLasTentaciones8
En les imatges podien veure com Claudia i Gerard es deixaven portar completament en una escena de sexe que ha fet tremolar les parets de la vil·la i les seves reaccions han omplert les xarxes de comentaris. No tenien molt clar qui de les noies era la que estava al llit, per tant, a l’hora d’explicar-ho han jugat una mica amb la incògnita. També han descobert que Sandra s’havia embolicat amb Andrea i que Helena estava temptant-se moltíssim amb Barranco. Tot plegat, una informació que encara els ha posat més nerviosos a l’espera de veure amb els seus ulls tot el que havien fet les seves xicotes a l’altra vil·la.
Por primera vez, son las solteras quienes ven imágenes de lo que está sucediendo en la otra villa, en un momento en el que la temperatura se está disparando… 🌡#LaIslaDeLasTentaciones8
https://t.co/45iVtXRYqW pic.twitter.com/N87Lp4tn4G
Sexe al jacuzzi i els resultats de la segona foguera
Les noies que han caigut en la temptació ja no s’amaguen i es deixen emportar tant com volen amb els temptadors. Una d’elles ha estat Claudia, que després de protagonitzar la primera escena sexual de la temporada amb Gerard, ara ha decidit canviar d’espai. Gilbert, el seu xicot, també s’està deixant temptar per una de les solteres, però com reaccionarà Claudia a les imatges? S’atrevirà a recriminar alguna cosa? En tot cas, en l’emissió d’aquest dimecres ella ha pregonat obertament que havia practicat sexe al jacuzzi amb Gerard, un tema que no ha acabat d’agradar a les xarxes.
Claudia: no creo que a los chicos le haga mucha gracia bañarse mañana en el jacuzzi #LaIslaDeLasTentaciones9
Los compañeros van a ver como Gerard y Claudia hacen guarradas en el jacuzzi y luego se lo van a tener que contar a Gilbert
#Laisladelastentaciones9
#Laisladelastentaciones9 pic.twitter.com/V5IdB08Rhy
La segona foguera dels nois a La isla de las tentaciones no ha estat gens tranquil·la. A més a més del càstig per a Gilbert, que ha estat obligat a tornar a la vil·la i no poder reaccionar a les imatges de Claudia -que els seus companys sí que han vist-, ha estat la nit més complicada per a Juanpi. El noi, a qui la seva parella havia titllat de “golfo” i no se’n refiava d’ell, ha vist com Sandra queia en la temptació amb un solter italià. La seva reacció? Agafar-se a la tablet i cridar que aquesta “no era la seva xicota”.
“Aquesta no és la meva parella, per què? Que pocavergonya. Em falta l’aire”, ha expressat el noi després de veure el vídeo. “No m’ho mereixo, jo estic aguantant com un home. No m’ho esperava, no sé com m’ho explicarà. No m’estima, soc incapaç de fer això. M’ha destrossat, la meva família i la seva pensaven que el que cauria era jo, però li he demostrat que les persones amb parella canvien, li dono prioritat a la meva parella sempre”, ha explicat després d’abraçar-se amb Sandra Barneda. Ara bé, cal recordar que en el primer capítol Juanpi va admetre que s’havia embolicat un dia amb una noia de festa i que Sandra no ho sabia -i esperava que aquesta informació no arribés-. Com reaccionaran les noies a les seves imatges?
Arriba un capítol d’infart
Serà el pròxim dilluns 24 de novembre quan arribi una nova dosi de La isla de las tentaciones amb la foguera de les noies. Les imatges de l’avançament prometen moltíssim i qui sembla que ho passarà pitjor és Almudena. L’andalusa té una relació d’11 anys amb Darío i pel vídeo que ha emès Telecinco, sembla que el seu xicot travessarà els límits.
A més a més, una de les noies intentarà arribar fins a la vil·la dels nois i una altra amenaçarà d’abandonar el programa després de veure les imatges de la seva parella. Tot plegat, una setmana molt intensa pels fans del reality.