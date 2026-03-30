TV3 hará hoy las delicias de los fans del true crime, que hoy tienen otro lunes de Crims. En esta ocasión, el equipo de Carles Porta analiza la muerte de Jennifer Cot, una vecina de Parets del Vallès que aparece asfixiada en el aparcamiento de los pisos donde reside. Bajo el título de Traïció, analizarán qué hay detrás del asesinato de esta mujer de 27 años. Desde el trabajo intentan llamarla y, al ver que no responde, deciden avisar al marido cuando ven que no se ha presentado a trabajar. Gerard y su cuñado van a los Mossos, donde claman que la chica podría haber tenido un accidente.

Nos situamos en 2007, cuando los agentes les advierten que no les consta ningún accidente por la zona. No la encuentran, hasta que aparece el cadáver y comienza una investigación que enfrentará a la policía y la familia de la víctima. ¿Por qué sospechan del marido? El crimen parece perfecto, ya que todo ha ocurrido en un aparcamiento subterráneo sin testigos ni cámaras de seguridad. O quizás no del todo… La investigación tendrá que romper silencios, complicidades y apariencias para demostrar una traición que se escondía dentro de casa.

La familia de la víctima pide que Crims investigue el caso

De este caso, lo más curioso es cómo llega a las manos de Crims. La familia les pidió que explicaran qué había pasado de cara a la hija de la víctima, que solo tenía siete meses cuando ella apareció muerta. Noa, que hoy ya es mayor de edad, merece conocer la historia de quién fue su madre y qué le ocurrió realmente. ¿Es cierto que su padre la estranguló? Necesitaba saber, tantos años después, una versión más neutral de la que le ha llegado toda la vida.

Se trabajó para demostrar que la pareja ocultaba el crimen e intentaba salir impune, con un acompañamiento a la madre y a los hermanos de Jennifer que fue clave para terminar descubriendo la traición. Lo más relevante de esta historia son los silencios y las caras ocultas de la violencia machista, nos dicen. En esta familia, Gerard era considerado un hijo más porque convivieron con él y lo respetaron hasta que la realidad se impuso.

¿De qué irá el caso de Crims de hoy? | TV3

Esta noche, a partir de las diez, Carles Porta pondrá luz en la oscuridad.