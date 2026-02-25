TV3 emitirá, esta noche, una nueva entrega del Joc de cartes. El equipo de Marc Ribas vuelve a la carretera para probar propuestas de diferentes restaurantes del Llobregat con un elemento en común: que tengan la alcachofa en sus platos. La alcachofa del Prat es uno de los tesoros de la huerta de esta zona, un producto emblemático de sabor intenso y calidad reconocida. ¿Cuál de los locales de esta comarca la explota mejor?

¿Qué restaurantes participan en esta nueva entrega del programa de Marc Ribas?

La primera parada será en Molins de Rei, en el restaurante Sukpa. Los recibirá Montse Serrano, que es la propietaria y cocinera, y que quiere demostrar que los arroces y la brasa que prepara son un buen ejemplo de cocina mediterránea de la buena. Ella propone platos de toda la vida, pero en la carta ofrece propuestas para todos los tipos y todo, con una presentación muy buena. También visitarán un establecimiento en Sant Feliu de Llobregat, el Lolailo. Aquí, el cocinero Álvaro Prades apuesta por las paellas, los bocadillos y los platillos creativos en un ambiente cercano y festivo. En su perfil de Instagram, se deja constancia de lo bien que lucen las elaboraciones que preparan.

Sant Boi de Llobregat también tendrá representación y será doble. En primer lugar, porque el equipo del programa de la televisión pública ha elegido Can Baldiri entre los concursantes de esta noche. Su cocinero, Jordi Mera, quiere poner en valor la cocina tradicional con recetas que respetan el producto de temporada. En su carta encontramos arroces, tapas y un montón de croquetas diferentes. Y, además, irán a otro de los restaurantes de esta localidad porque les ha convencido la propuesta del Bart Burger Gastronòmic. Su propietario y chef, Toni Romero, destaca porque combina la alcachofa con una gastronomía moderna y original. Las hamburguesas de las que presumen en sus redes sociales tienen una pinta increíble, sofisticadas y con una presentación de 10.

Después de unas cuantas semanas sin programa, ahora los fans pueden volver a disfrutar de los cuchillos entre los restauradores que participan. ¿Habrá algún local mucho mejor que el resto como sucedió la semana pasada? ¿La competición estará igualada? ¿Habrá una estrategia evidente? Todas las respuestas, en una emisión que comenzará a las diez de la noche en TV3 y a través de la plataforma 3Cat.