TV3 viu una autèntica guerra en els seus programes esportius, l’Onze i el Fanzone, dues redaccions totalment enfrontades que no dissimulen el malestar. Fa només uns dies, el Consell Professional dels Esports de la casa va emetre un comunicat ferotge contra el programa de Gerard Romero. En aquest escrit, que va fer públic a través de les xarxes socials, deixaven palès que no els feia cap mena de gràcia que la direcció de la cadena prioritzés un format de producció externa per al prime time abans que a ells.
Les graelles són movibles, però que hagin contraprogramat l’Onze fins a les dotze de la nit els sembla bé. De fet, van mostrar el seu “malestar” i “perplexitat” davant els intents d’encaix del programa: “Creiem que s’han traspassat línies vermelles i ens veiem obligats a fer aquestes consideracions“, avisaven. La situació és summament tensa, tal com demostra el que ha passat a l’última emissió d’aquest dijous quan han arribat a ridiculitzar l’altre programa en directe. Un gag fora de lloc, per a molts, que ha deixat tothom amb la boca oberta.
L’Onze imita el Fanzone en un inici de programa que ha cridat molt l’atenció
El conflicte empitjora i, prova d’això, que s’hagin mofat directament del Fanzone en directe. Es prenen amb humor que els releguin fins a tan tard, però un humor carregat de mala llet. De fet, han començat l’emissió dient que era “la millor hora del dia“: “Ha acabat el Fanzone i ara a Esports 3 fan l’Onze“. I, tot seguit, ha aparegut en antena el Xavi Valls amb una gorra on es podia llegir “Fan Onze” amb un joc de paraules que no ha passat desapercebut.
El Xavi Valls ha aparegut amb una gorra personalitzada amb el logo del programa, igual que fa el Gerard Romero, i també ha donat la benvinguda amb l’estil que fa l’altre: “Bona nit, bona nit i bona nit! Ara comença el late de veritat, el xou, l’espectacle de llums, les bufandes, les majorettes, els capgrossos…“. I li han preguntat què fa: “Doncs un late night, encara que no tinguem públic, il·luminador ni una càmera. La gorra és per captar públic juvenil“.
📺 Almenys s’ho prenen amb humor a @Esport3#OnzeE3 #Fanzone3Cat pic.twitter.com/FveztCUy14— Rocco Steinhäuser (@ROCCOCITY) January 22, 2026
“Els riures aquests que sonen són enllaunats”, ha afegit. Quan el company li ha dit que marxava perquè “fa pena i és patètic“, ell s’ha quedat trist fins que ha donat pas al programa de debò: “Vinga, que tenim un programón i estem a la millor televisió del món. El més important, us tenim a vosaltres“.
Els presentadors també han interactuat a través de X (l’antic Twitter), quan Gerard Romero li ha dit a Xavi Valls que poden “intercanviar les gorres” la setmana vinent. L’altre ha respost, és clar: “Sort Gerard!! Espero que ens deixis un bon acces”. Quan el líder de l’Onze ha fet RT del gag contra Fanzone, ha deixat clar que no els hi trauran “el sentit de l’humor”.
Sort Gerard!! 👍 Espero que ens deixis un bon acces 😜— Xavier Valls (@XavierVallsSilv) January 22, 2026
Quina audiència ha fet cadascun dels programes?
Aquesta setmana, el Fanzone ha estat seguit per 95.000 teleespectadors de mitjana i això suposa un 7,9% de share. No ha aprofitat el 16,4% del Polònia, per tant, i ha quedat per darrere d’uns quants programes de la competència. Els ha superat Horizonte de Cuatro (amb el 8,1%), La Encucrijada d’Antena 3 (que fa un 8,8%) i la pel·lícula de TVE, La piel del tambor, que arriba al 8,6% de quota de pantalla. L’Onze, per la seva banda, un 5,1% a l’Esports 3 (a través d’aquella cadena, el Fanzone ha obtingut un 2,4%.