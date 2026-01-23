El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Guerra de programes esportius al 3Cat: ‘Onze’ ridiculitza ‘Fanzone’
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
23/01/2026 11:53

TV3 viu una autèntica guerra en els seus programes esportius, l’Onze i el Fanzone, dues redaccions totalment enfrontades que no dissimulen el malestar. Fa només uns dies, el Consell Professional dels Esports de la casa va emetre un comunicat ferotge contra el programa de Gerard Romero. En aquest escrit, que va fer públic a través de les xarxes socials, deixaven palès que no els feia cap mena de gràcia que la direcció de la cadena prioritzés un format de producció externa per al prime time abans que a ells.

Et pot interessar

Les graelles són movibles, però que hagin contraprogramat l’Onze fins a les dotze de la nit els sembla bé. De fet, van mostrar el seu “malestar” i “perplexitat” davant els intents d’encaix del programa: “Creiem que s’han traspassat línies vermelles i ens veiem obligats a fer aquestes consideracions“, avisaven. La situació és summament tensa, tal com demostra el que ha passat a l’última emissió d’aquest dijous quan han arribat a ridiculitzar l’altre programa en directe. Un gag fora de lloc, per a molts, que ha deixat tothom amb la boca oberta.

L'audiència del Fanzone torna a ser baixa a la tercera emissió - TV3
L’audiència del Fanzone torna a ser baixa a la tercera emissió | TV3
La guerra entre els dos programes esportius va més enllà - TV3
La guerra entre els dos programes esportius va més enllà | TV3

L’Onze imita el Fanzone en un inici de programa que ha cridat molt l’atenció

El conflicte empitjora i, prova d’això, que s’hagin mofat directament del Fanzone en directe. Es prenen amb humor que els releguin fins a tan tard, però un humor carregat de mala llet. De fet, han començat l’emissió dient que era “la millor hora del dia“: “Ha acabat el Fanzone i ara a Esports 3 fan l’Onze“. I, tot seguit, ha aparegut en antena el Xavi Valls amb una gorra on es podia llegir “Fan Onze” amb un joc de paraules que no ha passat desapercebut.

El Xavi Valls ha aparegut amb una gorra personalitzada amb el logo del programa, igual que fa el Gerard Romero, i també ha donat la benvinguda amb l’estil que fa l’altre: “Bona nit, bona nit i bona nit! Ara comença el late de veritat, el xou, l’espectacle de llums, les bufandes, les majorettes, els capgrossos…“. I li han preguntat què fa: “Doncs un late night, encara que no tinguem públic, il·luminador ni una càmera. La gorra és per captar públic juvenil“.

L'Onze es mofa del Fanzone en la seva guerra interna - TV3
L’Onze es mofa del Fanzone en la seva guerra interna | TV3

“Els riures aquests que sonen són enllaunats”, ha afegit. Quan el company li ha dit que marxava perquè “fa pena i és patètic“, ell s’ha quedat trist fins que ha donat pas al programa de debò: “Vinga, que tenim un programón i estem a la millor televisió del món. El més important, us tenim a vosaltres“.

Els presentadors també han interactuat a través de X (l’antic Twitter), quan Gerard Romero li ha dit a Xavi Valls que poden “intercanviar les gorres” la setmana vinent. L’altre ha respost, és clar: “Sort Gerard!! Espero que ens deixis un bon acces”. Quan el líder de l’Onze ha fet RT del gag contra Fanzone, ha deixat clar que no els hi trauran “el sentit de l’humor”.

Quina audiència ha fet cadascun dels programes?

Aquesta setmana, el Fanzone ha estat seguit per 95.000 teleespectadors de mitjana i això suposa un 7,9% de share. No ha aprofitat el 16,4% del Polònia, per tant, i ha quedat per darrere d’uns quants programes de la competència. Els ha superat Horizonte de Cuatro (amb el 8,1%), La Encucrijada d’Antena 3 (que fa un 8,8%) i la pel·lícula de TVE, La piel del tambor,  que arriba al 8,6% de quota de pantalla. L’Onze, per la seva banda, un 5,1% a l’Esports 3 (a través d’aquella cadena, el Fanzone ha obtingut un 2,4%.

TV3

Més notícies
Notícia: El &#8216;Fanzone&#8217; de TV3 per a culers s&#8217;estavella malgrat el ridícul del Madrid
Comparteix
El programa de Gerard Romero ha fet una audiència discreta quan tenien l’oportunitat d’or de comentar la derrota de l’etern rival
Notícia: Poca &#8216;Eufòria&#8217; i molt drama a TV3
Comparteix
La primera entrega del retorn del talent show s'estavella i fa perdre el lideratge del primer time de divendres a la cadena de televisió pública catalana, cosa que contrasta amb un pic d'audiència de 'Com si fos ahir'
Notícia: Rècord d’‘El Foraster’ a TV3: la segona audiència més alta en tretze anys
Comparteix
El retorn del programa de Quim Masferrer ha estat el programa més vist dels últims tres anys
Notícia: Per què TV3 no emetrà ‘Joc de cartes’ aquest dimecres?
Comparteix
La graella de la cadena queda alterada per culpa del futbol, que els força a ajornar l’emissió del programa de Marc Ribas

Comparteix

Icona de pantalla completa