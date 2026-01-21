Gerard Romero té l’objectiu de captivar els culers amb l’emissió del nou Fanzone, un programa que analitza l’actualitat del Barça i que s’emet al prime time de TV3. Les audiències han estat bastant discretes en les dues primeres setmanes d’emissió, però el pitjor és que la seva creació sembla haver fet enfadar els professionals del Consell Professional de la casa. En un comunicat sense precedents que han compartit a X (l’antic Twitter), hi carreguen amb molta contundència.
El Consell Professional d’Informatius i Esports de TV3 vol mostrar el seu “malestar” i “perplexitat” davant els intents d’encaix del programa Fanzone per part de la direcció: “Creiem que s’han traspassat línies vermelles i ens veiem obligats a fer aquestes consideracions”, avisen. En primer lloc, lamenten que s’hagi “menystingut” el departament d’Esports amb la decisió de contraprogramar “i bandejar” el programa Onze per “beneficiar” el programa de Gerard Romero -que recorden que es tracta d’una producció externa-. “Considerem que la direcció de la tele no ha respectat el criteri dels diferents caps d’Esports ni tampoc la feina dels seus professionals, amb la generació d’un conflicte perfectament evitable”.
A les últimes hores es comunicava el moviment de la graella al que es refereixen, que l’Onze passarà a emetre’s a la matinada quan acabi l’emissió del Fanzone que es manté al prime time. La idea és que els teleespectadors més futbolers s’hi enganxin i facin una marató amb un programa rere l’altre, però als professionals de la casa no els ha agradat massa aquesta decisió. Fonts de TV3 consultades per El Món justifiquen el moviment i, recorden, que les graelles són “movibles” i han “d’adaptar-se a l’actualitat” com es fa tantes altres vegades. De fet, aquesta mateixa setmana no s’emetrà el Joc de cartes perquè hi ha partit de la Supercopa femenina i també l’anàlisi del partit de Champions del Barça. Amb el canvi de l’Onze, precisament, busquen que tots dos programes “es retroalimentin” i “no es trepitgin”.
El Consell Professional de TV3 carrega contra el programa de Gerard Romero
Amb Fanzone, la graella de TV3 passa a tenir dos espais sobre el Barça a la graella i des del Consell Professional denuncien que això “erosiona” el servei públic de la cadena i que suposa un fet “impropi’ i “inversemblant” en una televisió pública. I afegeixen, amb contundència, que la direcció ha incidit en una aposta de “canal club” en el prime time que els sembla fora de mida” i poc justificada: “Està fonamentada en el tot per l’audiència i és ben poc compatible amb la nostra missió d’atendre la diversitat”.
La cosa és que els preocupa que es pugui qüestionar el seu model informatiu, sobretot per la coincidència del Fanzone amb les pròximes eleccions a la presidència del Futbol Club Barcelona: “TV3 ha de mantenir una neutralitat plena durant aquest procés, sense vincles explícits que puguin generar confusions entre l’audiència o la discòrdia en els candidats”.
I el Consell Professional prossegueix en un últim punt en el qual deixen clar que “no es pot modernitzar l’espai empobrint“. S’ha justificat la creació del Fanzone com un intent de reconnectar amb els culers més joves, però creuen que això no pot anar en detriment d’altres criteris fundacionals de la cadena “tant pel que fa a la qualitat audiovisual dels formats i els continguts, com per la difusió d’un bon català, qüestió del tot urgent i prioritària en aquests moments”.