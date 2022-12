Laura Rosel guanya oients tot i que Jordi Basté continua líder de la ràdio

RAC1 torna a ser la més escoltada a Catalunya amb 847.000 oients en aquest exercici. L’Estudi General de Mitjans (EGM) aplaudeix la tasca de la ràdio del grup Godó aquest 2022, però també destaca la millora de Catalunya Ràdio en retallar distància amb la privada. La diferència entre una i l’altra és de 307.000 oients, per això, un marge encara elevat que Laura Rosel ha aconseguit escurçar respectes les últimes xifres. La presentadora d’El matí de Catalunya Ràdio ha pujat 10.000 oients en aquest EGM i això li permet apropar-se una mica més al seu principal rival.

Catalunya Ràdio tanca l’any amb una audiència de 540.000 oients en aquest exercici, això sí, el resultat suposa una baixada del 9,5% respecte a l’onada anterior i del 5,1 en comparació a la de l’any passat. En calcular la xifra global amb les dades anuals, Catalunya Ràdio tanca l’any amb 593.000 oients (48.000 més respecte a l’any passat) i això suposa un increment del 8,8%. A més a més, destaquen que han estat ells els líders a Tarragona i Lleida.

📢 Tanquem el 2022 amb bones notícies. Cada vegada som més: guanyem 49.000 oients en un any i liderem a Tarragona i Lleida. Gràcies per ser-hi! #EGMhttps://t.co/PFyU82rJno pic.twitter.com/WGpWQbqXnG — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) December 1, 2022

RAC1 aconsegueix el tercer millor any de la seva història

RAC1, per la seva banda, es mostra molt satisfeta amb els resultats obtinguts. Segons les dades que s’han fet públiques aquest matí, aquest ha estat el tercer millor any de la seva història. Cada dia sintonitzen la cadena privada 847.000 oients, el que suposa un increment del 3,4% més respecte a l’onada anterior.

El programa més seguit torna a ser El món a RAC1 de Jordi Basté, que aconsegueix 636.000 oients. La dada és certament bona, la que aprofiten des de l’emissora per subratllar i posar èmfasi en què només amb aquesta emissió tenen més audiència que tots els programes de Catalunya Ràdio. Això sí, també s’ha de destacar que RAC1 ha perdut 86.000 oients en comparació a l’any passat (un 9,2%) i Basté es queda amb 636.000, el que suposa una reducció de 96.000 oients. RAC1 ha guanyat oients, però no ha recuperat els que tenia l’any passat. Durant els caps de setmana també es mostra un clar predomini de la ràdio privada, tenint en compte que Via Lliure millora els dos dies mentre que El suplement ha caigut dissabte i només augmenta 1.000 oients els diumenges.

Pel que fa a la tercera posició del rànquing, torna a situar-se una Cadena SER bastant enrere amb 384.000 oients aquesta onada. Des de l’emissora aplaudeixen tenir més audiència que la COPE, Onda Cero i ESRadio juntes.