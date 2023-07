L’Atrapa’m si pots, ara a TV3 cada vespre de dilluns a divendres

Llucià Ferrer serà un dels presentadors amb més hores d’antena aquest estiu. TV3 engega part de la programació estiuenca, en la qual l’exitós Atrapa’m si pots tindrà un forat reservat a la graella cada vespre. A partir d’avui mateix, la cadena pública emetrà un programa d’aquest concurs de dilluns a divendres tot just abans del TN Vespre. Aquest canvi d’horari els pot beneficiar encara més, el que serà difícil tenint en compte que ja venen d’unes audiències de rècord.

El quiz show clàssic de preguntes i respostes agrada molt, una aposta de TV3 que ha tingut una rebuda increïble i continua superant-se. El primer programa de l’estiu començarà amb 1.000 euros de pot i en cada nou episodi s’hi sumaran 1.000 euros més. A banda, pel sol fet d’arribar a El Minut Final, els concursants s’emportaran 1.000 euros, un premi acumulatiu que podran fer créixer programa rere programa.

L’Atrapa’m si pots estiu tindrà preguntes sobre temes estiuencs

L’estructura serà la mateixa de sempre i es mantindrà El Minut Final, una última prova introduïda amb gran èxit aquesta temporada en què el guanyador de la fase 5 té un minut per respondre 5 preguntes i endur-se el pot.

Bona part de les preguntes tindran a veure amb l’època de l’any en què ens trobem. Volen demostrar que aquesta és una versió estiuenca especial i és per això que han preparat preguntes adients. Els temes principals seran destinacions turístiques del país i l’estranger, gastronomia, animals i festes populars.

Per una altra banda, també cal destacar que hi haurà música que mai. Expliquen des de TV3 que la fase 2 passa a tenir 3 blocs musicals per tal de fer-nos “ballar una mica”. Amb tot, una opció divertida i entretinguda de passar els vespres calorosos d’estiu abans de sopar.