¿Por qué ha vuelto a televisión Jordi González después de un año sabático?

Jordi González vuelve a TVE esta noche con Lazos de sangre , un programa que aprovechará la expectación por la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. En el estreno de esta nueva temporada, ahora sin Boris Izaguirre, el presentador catalán moderará un debate en el que se analizarán todos los detalles de la controvertida historia de amor de este matrimonio.

Hacía más de un año que no le veíamos en la pequeña pantalla, por lo que muchos medios de comunicación han querido preguntarle sobre el porqué de esta reincorporación al trabajo. Él mismo había explicado que había decidido tomarse un año sabático para desconectar y recargar pilas, un paréntesis en su carrera que ha decidido cerrar. ¿Por qué ahora? ¿Y por qué en otra cadena y no en Telecinco como había hecho en los últimos años?

Jordi González explica qué hizo TVE para convencerlo de fichar por la cadena

Jordi González ha explicado a Bluper qué ha sido lo que ha hecho que tenga ganas de volver a televisión: «Desde que volví de mi año sabático he ido recibiendo ofertas, pero ninguna no me hacía ilusión. Bien es verdad que quiero trabajar por ilusión y no por ganas». Ha aceptado la propuesta de TVE porque Lazos de sangre es un programa que le gusta: «Tiene prestigio y es conocido por el público, así que la mitad de mi trabajo ya está hecha porque es una cosa muy bien hecha. No los costó convencérmelo, puesto que no puedes decir que no a un programa como este. En esta profesión, hacer planes es inútil… pero me gustaría hacer 100 Lazos de sangre . Depende de la acogida del público haré 100 o haré 3″.

Jordi González deja de tener contrato en Telecinco