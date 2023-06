Jordi González y Jaime Cantizano, fichajes sorpresa de TVE

Jordi González y Jaime Cantizano son los fichajes estrella de la nueva temporada de TVE. La cadena pública continúa su particular renovación para intentar acaparar más audiencia o, en todo caso, telespectadores nuevos. Quieren llamar la atención de personas que normalmente no los sintonizan, un cambio de rumbo que se evidencia precisamente en estos dos nombres más ligados a Telecinco y Antena 3 respectivamente. Ambos han hecho programas de entretenimiento y prensa del corazón, dos temáticas que no tienen cabida normalmente en la cadena pública española. ¿Y qué harán allí en la nueva temporada?

El barcelonés se quedará con la silla que deja libre Boris Izaguirre al frente de Lazos de sangre . Mientras uno se va a La Sexta, el otro liderará la quinta temporada del programa que analiza algunas de las familias más mediáticas del país. Este verano, presentará el debate del programa en que da voz a periodistas y amigos de los protagonistas. Hace más de 30 años que no se pone al frente de un programa en TVE, así que intentará que su retorno llame la atención y ayude a mejorar las cifras de audiencia.

Jordi González deja de tener contrato en Telecinco

¡Novedades en RTVE!



🔹 @JaimeCantizano presentará un nuevo programa de entretenimiento y actualidad en las mañanas de @La1_tve



🔹 Jordi González (@jordiGlez) se pondrá al frente de 'Lazos de sangre: el debate'.https://t.co/gf2zApk0sz — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) June 28, 2023

Jaime Cantizano competirá con los programas matinales de Telecinco y Antena 3

Jaime Cantizano, por su parte, vuelve a TVE para ponerse al frente de un programa matinal nuevo con el que quieren hacer competencia a los de Telecinco y Antena 3. La marcha de Ana Rosa a las tardes puede hacer daño a su matinal y, por lo tanto, la pública podría aprovecharse para arañar unos cuantos telespectadores.

