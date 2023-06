Jordi González i Jaime Cantizano, fitxatges sorpresa de TVE

Jordi González i Jaime Cantizano són els fitxatges estrella de la nova temporada de TVE. La cadena pública continua la seva particular renovació per intentar acaparar més audiència o, en tot cas, teleespectadors nous. Volen cridar l’atenció de persones que normalment no els sintonitzen, un canvi de rumb que s’evidencia precisament en aquests dos noms més lligats a Telecinco i Antena 3 respectivament. Ambdós han fet programes d’entreteniment i premsa del cor, dues temàtiques que no tenen cabuda normalment en la cadena pública espanyola. I què faran en la nova temporada?

El barceloní es quedarà amb la cadira que deixa lliure Boris Izaguirre al capdavant de Lazos de sangre. Mentre un marxa a La Sexta, l’altre liderarà la quinta temporada del programa que analitza algunes de les famílies més mediàtiques del país. Aquest estiu, presentarà el debat del programa en què dona veu a periodistes i amics dels protagonistes. Fa més de 30 anys que no es posa al capdavant d’un programa a TVE, així que intentarà que el seu retorn cridi l’atenció i ajudi a millorar les xifres d’audiència.

Jordi González deixa de tenir contracte a Telecinco

¡Novedades en RTVE!



🔹 @JaimeCantizano presentará un nuevo programa de entretenimiento y actualidad en las mañanas de @La1_tve



🔹 Jordi González (@jordiGlez) se pondrá al frente de 'Lazos de sangre: el debate'.https://t.co/gf2zApk0sz — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) June 28, 2023

Jaime Cantizano competirà amb els programes matinals de Telecinco i Antena 3

Jaime Cantizano, per la seva banda, torna a TVE per posar-se al capdavant d’un programa matinal nou amb el qual volen fer competència als de Telecinco i Antena 3. La marxa d’Ana Rosa a les tardes pot fer mal al seu matinal i, per tant, la pública podria aprofitar-se’n per esgarrapar uns quants teleespectadors.

Jaime Cantizano fitxa per TVE | Mediaset

Ell ha estat una de les cares visibles de la premsa del cor durant molts anys, sobretot durant l’època en què va ser el presentador de ¿Dónde estás corazón?. Aquesta pròxima temporada, canviarà de registre i liderarà un programa que començarà a les 10 del matí. Aquí expliquen que incorporaran reportatges i connexions en directe per perseguir les històries d’actualitat al llarg de tot el territori. I com és que l’han escollit a ell quan no està acostumat a fer coses així? Bàsicament perquè volen que ajudi a aportar un to “àgil, distès i proper“.