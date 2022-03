Rocío Flores i Olga Moreno es retroben per operar-se juntes

La separació d’Antonio David Flores i Olga Moreno va ser molt inesperada. Rocío Flores, la filla gran de l’extertulià de Sálvame, va deixar clar que el divorci no impediria que continués tan unida a la madrastra com fins ara, a qui sempre ha dit que considera com la seva autèntica mare. Aquest dimarts mateix, de fet, les hem vist molt somrients per Madrid. Tenien un pla bastant sorprenent, quedar per anar juntes a una clínica de cirurgia estètica. Europa Press ha pogut saber que tenien una cita per sotmetre’s a una liposucció cadascuna, un “pla de noies” portat una mica a l’extrem…

Olga Moreno i Rocío Flores queden per anar a retocar-se | Europa Press

Aquesta suposa una altra operació estètica per a la jove col·laboradora de Telecinco, que ja s’ha fet pràcticament de tot quan només té 25 anys. Darrerament, ha confessat haver-se retocat el pit i haver-se injectat Botox a la cara. També ha augmentat el volum dels llavis, ha remodelat el nas amb una rinoplàstia i s’ha sotmès a una bichectomia, una operació que afina la cara i marca més els pòmuls.

Certament, Rocío Flores sembla una altra si la comparem amb la seva primera aparició televisiva a finals del 2019. La llarga llista d’operacions que s’ha fet ha tingut molt a veure, així com també va suposar un abans i un després el seu pas per Supervivientes. Estar tres mesos sense pràcticament menjar va ajudar-la a aprimar-se 20 kg, una pèrdua de pes important que va donar-li ales a continuar canviant de físic.

Així ha canviat físicament Rocío Flores | Europa Press i Instagram

I Olga Moreno? L’exdona d’Antonio David Flores, en canvi, passa per quiròfan per solucionar la flaccidesa que li hauria quedat a l’abdomen després de la pèrdua de pes que també va experimentar en la seva aventura a Supervivientes. Ella ja és prima de per si, per la qual cosa pretén eliminar la pell morta de la poca panxa que deu tenir per evitar que la pell li pengi i mostrar-se estupenda aquest estiu quan els paparazzi la fotografiïn en biquini. A El Programa de Ana Rosa han assegurat que Antonio David Flores ha acudit a la clínica per veure com es troben després de la lipoescultura, el que demostra que encara manté bona relació amb l’ex.