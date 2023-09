Kiko Hernández s’ha casat amb Fran Antón aquest cap de setmana i les informacions al respecte s’estan multiplicant. Són molts els convidats a la boda que estan traient a la llum com va anar la cerimònia i què els ha semblat tot. Com era d’esperar, les primeres fotos s’han publicat a la portada d’una revista perquè són molts els fans de Sálvame que encara s’interessen sobre la vida dels seus excol·laboradors. El més crític ha estat Jorge Javier Vázquez, que ha deixat clar que no li sembla bé que el seu antic amic li hagi amagat que sigui homosexual.

Si tornem a la celebració del matrimoni, podem destacar alguns dels detalls que s’han filtrat a la premsa. En el pòdcast En todas las salsas, Germán González ha reunit tot el que ha sabut sobre el tema. Un dels temes que més ha interessat té a veure amb els detalls que els nuvis van entregar als convidats, uns regalets curiosos que faran parlar molt.

Kiko Hernández es casa amb Fran | Lecturas

Kiko Hernández i Fran Antón escullen uns regals estranys per als convidats de la boda

L’enllaç tenia lloc a Melilla, així que els nuvis van posar a la disposició de tots els convidats diverses habitacions d’hotel. En arribar aquí, tots van trobar-se merchandising del govern de Melilla a l’habitació. A més a més, el patriotisme del tertulià s’hauria fet evident amb l’entrega d’un barret de palla amb la bandera d’Espanya per a cada persona.

Un cop va començar el banquet, els convidats haurien rebut dos regals més. El primer, un ventall amb les inicials dels nuvis i el logotip del Bingo Las Vegas, del qual Kiko té part de les accions. Una publicitat que pot entendre’s fins a certa manera, però que resulta estranya… Per una altra banda, també van fer entrega d’una espelma negra, també amb el logotip del bingo, amb els noms i la data de l’enllaç en daurat. Tampoc no ha gastat molts diners en aquests detalls, uns regalets que han sorprès i que no deixen ningú indiferent perquè certament semblen de mal gust.

El col·laborador de televisió i l’actor han sortit uns quants anys en secret, ja que l’ex de Telecinco no ha volgut parlar públicament de la seva vida privada. Ara ha confirmat el que molts sospitaven, que tenia parella i que efectivament és homosexual com molts deien.