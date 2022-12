Lara Álvarez revela per què no vol tornar a presentar ‘Supervivientes’

Lara Álvarez ha dit prou. La presentadora, coneguda especialment pel seu paper de presentadora a Supervivientes, ha deixat clar a la cadena que no vol continuar al capdavant del reality. En saber-se que deixava de ser l’enviada especial a Hondures, tothom va donar per fer que havia estat Telecinco la que l’havia apartat del seu lloc de feina d’aquests últims vuit anys. Doncs bé, ara és ella mateixa la que revela que no ha estat així. Ha estat ella la que ha renunciat, la que ha dit que no volia tornar a presentar el programa.

I per què? La notícia ha estat molt inesperada, ja que el format i la comunicadora s’associen mútuament. No s’entén Supervivientes sense ella i ella no té feina sense Supervivientes. Doncs bé, sembla que tot això no li importa. Ho ha explicat en una entrevista a Lecturas: “Em toca descansar. Passaré el Nadal i Cap d’Any en família a casa. Vindrà el meu germà també, a qui fa un munt que no veig, i és això el que em ve de gust ara”.

Ha estat set mesos fora de casa, tres mesos a Hondures amb el reality i gairebé quatre a Cadis amb Pesadilla en el paraíso. Deixa clar que se sent “molt agraïda” a la feinada que ha tingut darrerament, però alhora se n’adona que està esgotada: “Tinc ganes de casa, dels pares, dels meus gossos…”.

Lara Álvarez no tornarà a Hondures la pròxima temporada | Telecinco

Jorge Javier Vázquez parla de la renúncia de Lara Álvarez

Jorge Javier Vázquez, Carlos Sobera i Ion Aramendi continuaran al capdavant del reality. La nova incorporació que substituirà Lara Álvarez des de l’illa serà Laura Madrueño, l’encarregada d’informar sobre el Temps en els informatius de Telecinco. El fitxatge és molt sorprenent, tenint en compte que ella mai no ha treballat en un format així. No obstant això, els companys estan desitjant veure-la en aquesta tessitura.

El primer en parlar al respecte ha estat Jorge Javier en la seva columna de Lecturas: “Enguany no estarà Lara Álvarez a Supervivientes i la trobaré a faltar. És una grandíssima professional que ha fet tan seu el format que semblava impossible que no estigués en una edició, però no hi estarà. Has de ser molt valent per renunciar a l’èxit i Lara ho ha estat. Té tot el meu suport, estima i agraïment per tot el que ha donat al programa durant tants anys”.

Un escrit en el que aprofita per desitjar sort a la seva substituta: “Ara toca rebre amb els braços ben oberts a Laura Madrueño, la persona que li fa el relleu. La vaig descobrir gràcies al Filomena, aquell fenomen meteorològic que va posar bona part d’Espanya a l’inrevés. Laura va passar per Sálvame diverses vegades per explicar com s’anava desencadenant i vam descobrir una professional extraordinària. Ràpida, amb un gran sentit de l’humor, divertida, compromesa amb cuidar el nostre planeta, apassionada dels esports i el món marí”.

Laura Madrueño serà la presentadora de Supervivientes a Hondures | Telecinco

El presentador central del programa considera que el seu fitxatge és “tot un encert” i es mostra convençut que s’ho passarà “bomba” a Hondures.