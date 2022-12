Sandra Barneda reflexiona sobre la fama i la llibertat en l’amor

Sandra Barneda rememora la seva infància en la cinquena novel·la, la que consagra la seva carrera com a escriptora. La barcelonina està promocionant-la per vendre encara més exemplars d’aquest escrit que narra el retrobament d’un grup d’amics de tota la vida després de molts anys sense veure’s. En una entrevista al Diario de Sevilla, la presentadora reflexiona sobre la vida i la fama: “No he sentit pressió, potser perquè soc una mica inconscient. La necessitat d’escriure em neix de dins i sempre em fixo més en la història que sorgeix que en tot allò que hi ha fora. Si mirés cap a fora, em paral·litzaria“.

Actualment està acomiadant una altra edició de La isla de las tentaciones, l’exitós reality de Telecinco. Aquesta feina li genera molta visibilitat, el que és bo i dolent alhora: “Convisc amb la fama, la que depèn molt de com estiguis tu. Jo la visc d’una manera molt ordinària perquè la meva vida és així i estic molt agraïda a la gent. M’aturen molt pel carrer, sempre des d’una gran estima i respecte“.

“Així és molt més fàcil, però el respecte te l’has de guanyar. La gent et respecte perquè tu has respectat abans. La gent m’estima i em cuina. Ara bé, la fama s’ha de digerir perquè si t’enxampa sobtadament és complicat digerir-la. Has de saber gestionar ser un personatge públic. No hi ha un manual, així que necessites feina interior, potser anar a teràpia… Tot per encaixar la fama en la teva vida i viure-la de la manera més harmònica possible”, prossegueix Sandra Barneda.

Sandra Barneda promociona el llibre | Telecinco

Sandra Barneda reflexiona sobre l’amor i la llibertat en la parella

En aquesta mateixa entrevista, Sandra Barneda recorda el seu primer amor. Diu que mai no s’oblida la primera persona a qui has estimat, encara que t’enamoris quan encara no saps què és l’amor ben bé. Un dels elements més importants en una parella segons l’escriptora? La llibertat: “L’amor ha de ser lliure i una història d’amor no pot treure’t llibertat, ha de potenciar-la. L’amor és un potenciador que sempre suma. I si no ho fa, és que no és amor“.

Sandra Barneda ha viscut unes quantes ruptures, les que l’haurien ensenyat a entendre millor què és l’amor: “Per estimar de debò has d’estar preparat. T’estimo perquè et necessito no és amor. Quan ets jove el vius amb una intensitat molt gran, quan ni tan sols saps moltes coses de la vida i encara estàs experimentant què vol dir estimar”.