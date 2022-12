Laura Escanes se sincera i explica com ha viscut la separació de Risto

Laura Escanes està promocionant el pòdcast en el que se sincera sobre la seva vida. Des que es va separar de Risto Mejide, que moltes revistes del cor la persegueixen per poder saber més detalls sobre la ruptura. Qui més informació ha aconseguit ha estat La Vanguardia, que ha obtingut titulars molt potents de la influencer barcelonina.

“Els homes m’han donat coses molt bones en la vida i estic envoltada d’homes meravellosos com el meu pare, el meu germà, amics… Una separació sempre suposa un punt d’inflexió. Tens uns plans de futur i una idea de com serà la teva vida, però tot això es trenca i has d’adaptar-t’hi. Amb la distància aprens a relativitzar les coses, encara que en el meu cas encara és recent. De tot s’aprèn”, reflexiona.

No ha volgut revelar com va ser l’última conversa i els motius del seu divorci. Ara bé, sí que ha aprofitat per deixar clar que les coses entre ells estan bé: “Set anys donen per a molt. He estat molt feliç i ell m’ha donat el regal més meravellós de la meva vida, que és la meva filla. Això és per sempre i està per sobre de tot. Ningú no està preparat perquè et facin fotos en la porta de casa o et persegueixin. En un principi no sortia amb la meva filla perquè no volia que veié gent fent-nos fotos. Recordo conduir atabalada i més pendent de la persecució que de la conducció. Segurament no ho he sabut gestionar perquè ningú no et prepara per això”.

Laura Escanes i Álvaro de Luna fan oficial la seva relació | Europa Press

Laura explica per què va començar a anar a teràpia

Laura Escanes està anant a teràpia i ara explica per què: “El primer any de vida de la meva vida ens va enxampar en plena pandèmia i jo vaig oblidar-me de mi mateixa. Estava focalitzada en ella i no feia una altra cosa que informar-me sobre la maternitat. Vaig deixar de banda la meva banda professional i, un any i mig després, vaig adonar-me que m’havia de retrobar a mi mateixa. Vaig començar a anar a teràpia per tornar a ser jo mateixa”.

Ara es parla d’ella per la seva relació amb Álvaro de Luna, el cantant amb qui ha començat a sortir. El que ha volgut dir és que no li agrada que donin per fet en quin punt es troben quan ella no ha parlat sobre el tema: “Es diuen moltes coses. Diuen que estic enamorada. Algú sap si ho estic? Estan a dins meu per saber el que sento? Quan tingui alguna cosa a dir, la diré”, ha revelat en aquesta entrevista.