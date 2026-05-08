Fernando Alonso viu un dels moments més feliços en la seva vida personal, ara que manté una relació estable amb Melissa Jiménez amb qui acaba de ser pare del seu primer fill. No tot és de color de rosa per al pilot de Fórmula 1, per això, ja que més enllà d’aquest triomf familiar no ha rebut notícies gaire bones últimament. Els seus resultats a la competició no són bons, de la mateixa manera que tampoc no està triomfant en la seva faceta d’empresari.
El mitjà digital Informalia acaba de saber que l’asturià ha hagut de dissoldre la marca de moda que va estrenar el 2017, anomenada Kimoa, amb la qual pretenia convertir-se en “un referent internacional del lifestyle”. I d’aquest tancament inesperat, que arriba pels pocs ingressos que estava obtenint, a una societat que ha entrat en fase de liquidació concursal. L’empesa que sostenia la marca ha fet fallida, amb la qual cosa tot el que depenia d’ell també ho ha fet.
Al llarg d’aquests gairebé 10 anys de vida, la intenció de Fernando Alonso era que aquest projecte l’ajudés a fer-se ric fora dels circuits de Fórmula 1. Hi havia destinat molts diners i esforços, però en els últims temps haurien tingut moltes pèrdues econòmiques i els estava costant que l’empresa fos viable. Abans de continuar perdent diners, han optat per tallar i deixar enrere una etapa que li ha donat prou alegries.
Quants diners va arribar a obtenir Fernando Alonso en el millor moment de la seva marca?
La marca sostenible venia roba esportiva amb samarretes, gorres i ulleres de sol que es venien a un munt de països. Ell en feia promoció perquè era molt habitual veure’l fer de model dels seus productes, fins al punt que el logotip va lluir a McLaren quan ell hi pilotava en la seva primera etapa. Va ser llavors quan van assolir el seu pic, quan van aconseguir fer un pic d’un milió d’euros de facturació que demostrava que podia ser una bona idea empresarial.
Aquell creixement inicial va quedar-se en res amb el pas del temps, quan van deixar de vendre tant i els ingressos van caure dràsticament. De fet, el mitjà ha pogut saber que la companyia va experimentar una caiguda del 20% en les vendes el 2020 que va forçar-lo a vendre el 75% del capital a una empresa americana. Fernando Alonso només mantenia una participació minoritària, però confiava que aquest impuls ajudaria a canviar la tendència.
No ha estat el cas, si ens fixem en el resultat final d’aquesta aventura. Les vendes i l’activitat han anat disminuint a poc a poc, fins al tancament definitiu amb unes xarxes socials que no s’actualitzen des de fa mesos i una pàgina web que ha desaparegut quan va ser el gran aparador de la marca en el seu moment.