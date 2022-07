L’entrevista viral i incomodíssima de Melissa Jiménez a Marc Bartra

Melissa Jiménez i Marc Bartra no havien tornat a veure’s junts des d’unes setmanes abans que anunciessin la seva separació després de 8 anys de relació i 3 fills en comú. Ara, però, s’han hagut de tornar a veure en un ambient ben curiós: el circuit de Spielberg de la Fórmula 1. Melissa Jiménez és periodista de la plataforma DAZN, que cobreix les curses de Moto GP i Fórmula 1, però el que no esperava durant aquest diumenge era haver d’entrevistar el seu ex marit. Aquesta incòmoda feina s’ha viralitzat ràpidament a les xarxes socials, on els usuaris han fet broma titllant el moment de tierra trágame.

🗣️ @MarcBartra: "Que esté ahí @Carlossainz55 es un orgullo para todos. Para el país es muy importante. Estamos encantados"#AustriaDAZNF1 🇦🇹 pic.twitter.com/iPtMbWQgNY — DAZN España (@DAZN_ES) July 10, 2022

Però els usuaris de les xarxes socials no han estat els únics que han rigut davant d’aquest moment incòmode per l’ex parella. El company de Marc Bartra al Betis, Joaquín Sánchez, no ha parat de riure en tota la entrevista mentre l’ex parella estava molt seriosa intentant complir professionalment amb l’entrevista.

L’entrevista més estranya de la carrera de Melissa Jiménez

Marc Bartra va anar al circuit aprofitant que el seu equip de futbol està fent la pre temporada a Àustria, on aquest diumenge es feia el gran premi de la Fórmula 1. Mentre ell gaudia de l’espectacle la seva ex parella treballava per a DAZN al circuit i, un cop acabat, la plataforma ha volgut que entrevistés a alguns dels futbolistes que hi havien anat. Primer ha felicitat a Joaquín per haver renovat amb el Betis i ell li ha respost amb una broma: “Me’n vull anar però no em deixen. No hi ha forma que marxi”. Després ha entrevistat a Borja Iglesias, un altre futbolista del Betis, i per últim ha hagut de passar pel tràngol d’entrevistar el seu ex, de qui es va separar fa aproximadament 8 mesos després d’haver estat 8 anys junts.

La separació ha estat amistosa i ambdós han fet la seva vida per separat un cop van signar els papers del divorci. Es van casar el 2017 quan ja tenien la seva primera filla, Gal·la, en una cerimònia preciosa a Argentona. Els anys, però, han fet que la relació s’hagi cremat i els dos hagin decidit separar-se però mantenir una bona relació pels seus tres fills, Gal·la, Abril i Max.