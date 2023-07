Ana Rosa Quintana ha ofert una roda de premsa per fer balanç de l’últim any d’El programa de Ana Rosa. La presentadora s’acomiada del programa al qual dona nom després de 19 temporades, ara que Telecinco ha confiat en ella per fer el relleu a Sálvame amb un programa nou. La presentadora estarà al capdavant d’un espai que s’estrenarà durant el mes de setembre i que s’emetrà cada tarda de dilluns a divendres. Han avançat que aquest serà un magazín de tres hores de duració que no tindrà res a veure amb el que feien en el matinal.

La periodista s’ha mostrat agraïda per l’oportunitat, encara que reconeix que li fa ràbia no haver arribat a les 20 temporades: “He estat tota una vida en els matins de Telecino. He vist la meva vida passar asseguda en el plató des del gener del 2005 fins al juliol del 2023. Sortiré del lloc que ha estat la meva casa. Soc conscient que s’acaba una etapa meravellosa amb els meus, però alhora estic desitjant saber què m’oferirà el futur. He de buscar-me la vida en un nou entorn i començar de zero, ja que ningú no em regalarà res i la dada d’audiència s’ha de barallar cada dia”.

No han estat fàcils aquests anys: “He hagut de superar dificultats personals i professionals, però sempre he tret forces per continuar endavant. L’audiència ens ha seguit i he treballat amb llibertat gràcies a la confiança dels meus caps. Mai no m’han donat cap suggeriment o m’han dit que anés amb compte. Hem escrit història de televisió perquè mai hi havia hagut un magazín presentat per una persona que durés 19 anys. No hem perdut el lideratge al llarg d’aquests anys”.

Telecinco acomiada El programa de Ana Rosa | Mediaset

Ana Rosa vol fer un programa molt diferent a les tardes

“Traslladarem molt poc d’El programa de Ana Rosa a TardeAR. No farem la tarda que ja faig fer perquè la societat i la televisió han canviat, vull fer un programa modern”, ha assegurat. El que no canviarà és la seva -controvertida- sinceritat: “Jo soc jo, penso el que penso i dic el que penso. M’hauré equivocat moltes vegades, però sempre des de l’honradesa”.

Dimarts acabarà la seva aventura a El programa de Ana Rosa i ho farà amb una entrevista a Alberto Núñez Feijóo del PP després de les eleccions de diumenge. Per què a ell? “Li he demanat una entrevista a ell perquè sé que guanyarà les eleccions i el vull entrevistar”. Si la jugada li surt malament, hi haurà molta gent que rigui ben fort.