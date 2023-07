Duel d’alta intensitat i retrets creuats entre Ana Rosa i Pedro Sánchez

Duel d’alta intensitat a Telecinco. El president espanyol, Pedro Sánchez, i Ana Rosa Quintana han protagonitzat una tensa entrevista aquest dimarts al matí. Era una de les entrevistes més esperades de la precampanya perquè la presentadora ha estat un ariet contra Sánchez i les polítiques del seu govern durant els últims quatre anys. El líder socialista s’ha proposat anar a tots els programes de màxima audiència per guanyar popularitat de cara a les eleccions del 23-J i, tal com va passar a El Hormiguero, Sánchez no ha defugit cap qüestió al Programa de Ana Rosa i en molts moments ha passat a l’ofensiva per esquivar els atacs de la presentadora.

.@sanchezcastejon: "En esta campaña electoral se está hablando de sanchismo, pero no se habla del balance del Gobierno, de empleo, del problema de la corrupción y de Cataluña"



🔵 #AR4J https://t.co/SLXWZr9ZfU pic.twitter.com/ZqCDRHQYB7 — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) July 4, 2023

El president espanyol, crescut després de sortir prou ben parat d’entrevistes hostils com les de Pablo Motos o Carlos Alsina, no ha dubtat a criticar davant d’Ana Rosa Quintana que alguns mitjans “han sobrepassat totes les línies vermelles” per atacar-lo. El dirigent socialista ha lamentat que en els últims mesos han “inflat de manipulacions, mentides i maldats” el mantra del “sanchisme”, una expressió que tant el PP com Vox han adoptat per fer campanya contra Sánchez. “S’ha dit que soc un obsés del Falcon, un superb, un prepotent, un colpista”, ha recordat. “A un president democràticament escollit se li diu que és un colpista. S’ha arribat a dir que soc filoetarra”, ha etzibat.

.@sanchezcastejon, en #AR4J: "Se ha llegado a decir que soy un golpista, un presidente elegido en las urnas. Incluso que soy un filoetarra"



🔵 https://t.co/SLXWZr9ZfU pic.twitter.com/IvzhDfbzwo — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) July 4, 2023

Duel de victimisme entre Ana Rosa i Pedro Sánchez

Ana Rosa ha contraatacat per intentar minimitzar les queixes del president i s’ha posat a si mateixa d’exemple d’assetjament. “Si jo li expliqués, president… soc racista, xenòfoba i feixista”, ha dit amb ironia. “Sap què passa?”, li ha rebatut Sánchez. “Vostè té un plató i un programa de televisió en el qual pot respondre a totes aquestes qüestions”. En les últimes setmanes, el líder socialista ha reconegut que durant massa temps ha evitat baixar al fang per defensar-se de les acusacions furibundes de la dreta i els seus mitjans afins i ara es troba que la majoria de tertúlies són territori hostil per al seu govern i no té ningú que el defensi. Sánchez ha insistit que existeix una “absoluta desproporció” entre els tertulians que comenten l’actualitat a programes com el d’Ana Rosa.

La polèmica presentadora no s’ha arrugat i ha insistit a defensar la seva objectivitat ensenyant a càmera una muntanya de papers amb els editorials que li ha dedicat a Sánchez. “Els donaré a algú del seu equip perquè em digui si hi ha algun insulta o alguna mentida. Opinions? Sí. Crítiques? Sí. Àcides a vegades? Sí. I a vegades també divertides”, ha dit. Sánchez li ha retret que les opinions no són el mateix que els fets i ha denunciat un cop més que als mitjans conservadors s’ha repetit que és un “president il·legítim”.