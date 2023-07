Ana Rosa Quintana ha ofrecido una rueda de prensa para hacer balance del último año de El programa de Ana Rosa . La presentadora se despide del programa al que da nombre después de 19 temporadas, ahora que Telecinco ha confiado en ella para hacer el relevo a Sálvame con un programa nuevo. La presentadora estará al frente de un espacio que se estrenará durante el mes de septiembre y que se emitirá cada tarde de lunes a viernes. Han avanzado que este será un magacín de tres horas de duración que no tendrá nada que ver con lo que hacían en el matinal.

La periodista se ha mostrado agradecida por la oportunidad, aunque reconoce que le da rabia no haber llegado a las 20 temporadas: «He estado toda una vida en las mañanas de Telecino. He visto mi vida pasar sentada en el plató desde enero del 2005 hasta julio del 2023. Saldré del lugar que ha sido mi casa. Soy consciente que se acaba una etapa maravillosa con los míos, pero a la vez estoy deseando saber qué me ofrecerá el futuro. Tengo que buscarme la vida en un nuevo entorno y empezar de cero, ya que nadie me regalará nada y el dato de audiencia se tiene que pelear cada día».

No han sido fáciles estos años: «He tenido que superar dificultades personales y profesionales, pero siempre he sacado fuerzas para continuar adelante. La audiencia nos ha seguido y he trabajado con libertad gracias a la confianza de mis jefes. Nunca me han dado ninguna sugerencia o me han dicho que tuviera cuidado. Hemos escrito historia de televisión porque nunca había habido un magacín presentado por una persona que durara 19 años. No hemos perdido el liderazgo a lo largo de estos años».

Telecinco despide El programa de Ana Rosa | Mediaset

Ana Rosa quiere hacer un programa muy diferente por las tardes

«Trasladaremos muy poco de El programa de Ana Rosa a TardeAR . No haremos la tarde que hacía porque la sociedad y la televisión han cambiado, quiero hacer un programa moderno», ha asegurado. Lo que no cambiará es su -controvertida- sinceridad: «Yo soy yo, pienso lo que pienso y digo lo que pienso. Me habré equivocado muchas veces, pero siempre desde la honradez».