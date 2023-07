Ana Rosa Quintana se despide entre lágrimas del programa de Telecinco

Ana Rosa Quintana se ha despedido de El programa de Ana Rosa después de estar en antena 18 años. Telecinco ha confiado en ella para ponerla al frente del magacín de las tardes que sustituirá a Sálvame y es por eso que hoy ha tenido que decir adiós a los telespectadores matinales. Lo ha hecho con un discurso muy personal que ha pronunciado con lágrimas en los ojos al ser consciente que, ahora sí, cierra una etapa importante en su vida.

«Cuando llegué aquí tenía un hijo mayor que justo empezaba la adolescencia y acababan de nacer los pequeños. Hoy tengo un hijo mayor que es un magnífico abogado y que ya pasa de los 30. Los pequeños, que tenían un mes y medio cuando empecé aquí, se están sacando el carné de coche y ya están en la universidad. He pasado un tercio de mi vida en este sofá», ha iniciado.

Han hecho un repaso a las noticias más importantes que ha dado a lo largo de estas dos décadas de directo. Además, también ha recordado algunos de los colaboradores que han pasado por el programa: «Algunos se han marchado, otros han vuelto y todavía otros han llegado. Quiero dar las gracias a este equipo y al equipo de dirección, ya que me aguantan cada mañana a las siete de la mañana, a las siete de la tarde y por la noche».

Ana Rosa Quintana se despide de su programa de Telecinco

Los compañeros le han regalado un ramo de flores y ella seha ido con una reflexión: «Siempre hay una primera vez en la vida y también una última. Dicen que el ser humano tiene que explicar historias para sobrevivir. Nosotros abrimos la ventana hace 19 años, un 10 de enero del 2005 muy frío con solo un grado en el termómetro. Desde entonces hemos visto cómo ha ido cambiado el mundo».