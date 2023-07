Dulceida confirma que sus padres se han separado: «Me ha costado aceptarlo»

Dulceida ha hablado por primera vez de un tema que había sido tabú hasta ahora. La influencer catalana más famosa ha sacado a la luz el que algunos sospechaban, una información sobre su familia que había mantenido en secreto. Ha reconocido que sus padres están separados, un divorcio que habría llegado hace unos años pero del que todavía no había querido hablar públicamente.

Ha estado en uno preguntas y respuestas que, finalmente, ha revelado cuál es la situación de sus progenitores: «De las preguntas más repetidas por aquí desde hace tiempo… Mis padres se separaron hace años, pero mantienen muy buena relación. Nunca os he hablado del tema ni he respondido nada al respeto porque me costó bastante aceptarlo y me sentía egoísta, ¡pero ya está! Son los mejores juntos y separados y lo que han creado es por siempre jamás», ha revelado.

Dulceida reconoce que sus padres están separados | Instagram

De este modo tan natural y sincera ha acabado dando la razón a los rumores que les rodeaban desde hace tiempos, cuando sus seguidores empezaron a darse cuenta de que cada vez había menos fotos de los padres juntos. Siempre han formado una familia muy unida y han presumido sobre esto, por lo cual sorprendía que hubieran dejado de publicar fotografías todos juntos como acostumbraban a hacer. Si hagamos caso a las fotografías que han compartido en sus perfiles de Instagram, se habrían separado el 2020 porque es a partir de entonces cuando dejan de compartir fotografías familiares.

Dulceida habla de la situación actual con Alba Paul después de la reconciliación

En este ataque de sinceridad, Dulceida también ha hablado sobre su reconciliación con Alba Paul. La pareja rompió y, después de unos meses separadas, decidieron darse una segunda oportunidad. Desde entonces que se les ve mejor que nunca, motivo que ha dado alas a las seguidoras para preguntarle si ya vuelven a vivir juntas o si se lo están tomando con calma.

«Casi siempre estamos en casa de la otra. Este es un tema que me agobia bastante porque nos separamos para cambiar maletas, por trabajo, porque cada una tiene sus cosas en sus respectivos pisos… Estamos esperando por no hacer ningún traslado, ya que queremos buscar una casa juntas», ha avanzado.