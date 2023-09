Rosa López explica toda la verdad sobre su boda

Rosa López y su novio Iñaki García hace más de tres años que salen juntos y están muy enamorados. En su perfil de Instagram, la cantante deja claro que celebran las fechas especiales con escapadas y detalles tiernos. Esta semana se ha hablado de un hipotético compromiso y las felicitaciones han empezado a multiplicarse rápidamente. Después de tanto alboroto, la ganadora de la primera edición de Operación Triunfo ha dicho qué hay de cierto en los rumores. ¿Habrá boda o no?

Empezaba a hablarse del tema porque un programa del corazón de Telecinco aseguraba que había estado ella misma quien había dicho que se casará pronto durante uno de sus conciertos. Poco después, aparecían unas declaraciones de Rosa en que negaba que esto fuera cierto: «Alguna vez me casaré o quizás no, pero ahora, de momento, no lo haré».

Rosa López y su novio en Antena 3

¿Por qué se ha dicho que Rosa López se había prometido con su novio?

Realmente fue culpa suya que se entendiera que se habían prometido. Ella estaba cantando delante de los fans en una actuación en la que mostró el anillo que llevaba en la mano mientras decía: «Mira, ¡como Beyoncé!». Este gesto se interpretó como una señal que el novio le había pedido que se casara con él, está claro. Pues la verdad era muy diferente: «¡Soy un desastre! Mi niño me había regalado un anillo y mira, no tuve otra cosa a decir que esto… ¡Incluso enseñé el anillo! Pero no, no tengo pensado hacerlo de momento. Con la de cosas que tengo que hacer todavía, madre de Dios».

Tiene claro que se ha liado por su culpa y se lo ha tomado con humor. Ahora bien, reconoce que la avalancha ha sido fuerte: «Todo el mundo me ha escrito y me ha dado la enhorabuena; excepto mi madre, que sí que sabe la verdad». Lo que sí que deja claro es que la relación va estupendamente y que le quiere mucho: «Estoy genial con él y es el hombre de mi vida, ya lo sabéis». Dice que en algún momento se casarán y confiesa que a ella «le gustaría», aunque continúa insistiendo que no ha habido petición de mano porque, en caso de que hubiera pasado, estaría «nerviosa».