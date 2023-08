Jair Domínguez y Neus Rossell hablan de su relación amorosa en la radio

Neus Rossell y Jair Domínguez hicieron pública su relación amorosa hace unos meses y ahora han hablado en La tarda de Catalunya Ràdio . Los periodistas trabajan juntos en El búnquer de la emisora pública y han revelado, por primera vez, como explicaron a su compañero Peyu que habían empezado a salir juntos. En estas vacaciones han disfrutado de la natura y han hecho varios picos, unos días de desconexión que han dejado atrás. Ahora que han vuelto al trabajo para promocionar la nueva temporada de su programa, han acabado hablando de su vida privada.

Los presentadores los han preguntado cómo reaccionaron a la noticia que salió publicada sobre su relación cuando pocos sabían que estaban juntos: «A mí la gente me reenviaba este enlace… pero, claro, yo ya sabía que estaba con él y pensaba que a mí que me explicaban. La prensa catalana tardó al saber que estábamos juntos. Sería muy hipócrita decir que nos molesta que hablen de nosotros porque siempre decimos que falta cotilleos en catalán«.

Jair Domínguez y Neus Rossell expliquen cómo se tomó el Peyu la noticia de su relación

Como que trabajan con Peyu, quisieron comunicarle que estaban juntos antes de que se enterara por algún otro lado: «Os tengo que hacer saber que él no lo sabía y fue precioso el momento de decírselo. Le dijimos que tendríamos que hablar un momento con él porque está claro, laboralmente se tenía que comunicar y todavía más en un equipo tan pequeño. Lo llevamos en una habitación de aquellas oscuras que tenemos allí, le hicimos sentar en una silla con un embudo al revés y él estaba tan nervioso que acabó sentándose encima del embudo».

«Recuerdo que él estaba sentado y nosotros dos de pie cogiéndole el muslo mientras le decíamos que queríamos decirle una cosa. Él creía que sería algo relacionada con el trabajo y estaba nervioso, aquel día vimos una faceta suya desconocida que no habíamos visto nunca. La cosa es que Jair se había separado un tiempo atrás y no se lo había dicho a Peyu porque él no habla de estas cosas, así que el impacto de la noticia fue todavía más fuerte», añade. «Os recomendamos que si tenéis que decir que estáis con una persona, digáis antes de que os habéis separado de la anterior», han dicho riendo.

Neus i Jair Domínguez dan detalls de su amor | Instagram