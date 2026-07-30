Quina estrena de Joc de cartes estiu… Incomoditat màxima, vergonya aliena i dos propietaris maleducats que s’han negat a menjar i puntuar l’àpat que els havien preparat els rivals. El programa de TV3 buscava el millor restaurant informal del Pirineu de Lleida i ha acabat trobant-hi, segurament, el pitjor perdedor de la seva història. I l’actitud dels representats del Miseria e Nobilità d’Oliana ha tingut conseqüències, si ens fixem en les llàgrimes dels rivals i l’allau de ressenyes negatives que s’han publicat a Google en les últimes hores. Analitzem què ha passat i tot el que han fet una parella que demostra que no tota publicitat és bona.
Miseria e Nobilità d’Oliana, bones pizzes i un cuiner malhumorat
A Oliana trobem la pizzeria Miseria e Nobilità, regentada pel matrimoni que formen el Salvatore i la Lola. Semblava una bona idea portar la gastronomia napolitana als Pirineus i, certament, les pizzes han rebut molt bones valoracions dels rivals. Una vertadera llàstima, llavors, que l’actitud del propietari hagi estat tan lamentable… perquè ha acabat desviant l’atenció del que realment hauria d’importar que és el menjar.
L’espai estava prou bé, encara que els hagi fet restar punts que es trobi a peu de carretera. Una bona cuina, neteja minuciosa i tot era bo fins que ha arribat la primera crítica dels rivals. El xef ha respost quan ha sabut que criticaven l’absència d’amanides a la carta i que la carn no dugués acompanyament. De fet, els crits que ha deixat anar a la cuina s’han sentit des de la taula. Els altres s’han quedat bocabadats, una mica més endavant, quan el Salvatore s’ha presentat davant d’ells de males maneres: “Ha estat violent, volia intimidar i no m’ha agradat gens”, han lamentat. I això que encara no havien vist la seva pitjor cara.
A la defensiva, violent i desagradable. Podem trobar-nos davant del concursant amb pitjor perdre d’aquestes 10 temporades? La nota mitjana ha estat d’un 6, amb la cuina com a millor categoria gràcies al 8 que li han posat els rivals. La pitjor nota, un suspens: el 4,5 per al servei que s’explica per culpa del napolità i les seves maneres.
Al Casino de Peramola, bones tapes però brutícia a la cuina
La situació ha empitjorat encara més quan han arribat al segon restaurant. El cuiner napolità ha arribat a treure els gots de la barra de males maneres per poder criticar que no estiguessin nets. I a la cuina, ha acabat d’embogir mentre cridava que tot estava “brutíssim”: “Com pot donar de menjar tenint la merda que tens a la cuina?”. La veritat és que tots els altres també s’han escandalitzat, ja que consideren que hi havia tanta brutícia que podrien fer que algú de Sanitat els tanqués la cuina: “No, no i no. Tinc mal cos... ja dubto que es renti les mans abans de cuinar i no sé si podré menjar“, ha afegit la seva dona mentre semblava que estava evitant el vòmit.
La inspecció de la cuina els ha regirat la panxa a tots, però el que ningú no s’esperava era que la parella d’italians diguessin que no volien menjar en aquest restaurant. Que la dona del Salvatore s’hagi negat a demanar res -i, de fet, ni ha volgut beure aigua- ha violentat molt les altres contrincants. Ell sí que ha demanat, però per fer un lleig encara pitjor com deixar el plat sense tocar a sobre de la taula. La cara del Marc Ribas ha estat un poema, sobretot quan aquests han començat a criticar que les altres diguessin que el menjar estava boníssim. La propietària, a tot això, la pobra Mercè, no ha pogut evitar posar-se a plorar: “No m’esperava aquest batacazo“.
La falta de respecte ha estat increïble i mai vista en un programa en el que han volat els ganivets moltes vegades. El Marc Ribas s’havia negat a menjar un foie en considerar que era perillós perquè estava massa cru o uns musclos que creia que estaven en mal estat, però que un concursant digués que no volia res no recordem haver-ho vist. I, és clar, com que no han menjat tampoc no han valorat les categories del menjar ni del preu. A la xarxa, alguns usuaris han lamentat que TV3 hagi permès que passés això: “Ha estat molt fort, això s’hauria d’haver emès?“, es pregunten alguns.
La nota mitjana ha acabat sent suspesa amb un 4,7 de mitjana. El menjar i el servei han empatat amb un 6, les millors valoracions, mentre que la cuina s’ha enfonsat amb un 1,5 de mitjana poques vegades vista.
La Taverna del Codina convenç amb uns peus de porc boníssims
A la Seu d’Urgell trobem la Cristina i la Tania, mare i filla al capdavant de La Taverna del Codina. La tensió entre els concursants ja era més que evident, arribats a aquest punt, i ha fet gràcia des de casa que la Mercè del Casino hagi enviat una ganivetada a l’italià quan ell ha criticat la terrassa d’aquest restaurant: “Doncs millor menjar aquí que en una carretera”, ha dit en una clatellada cap a ell que repetiria després quan ha aplaudit haver tingut 40 persones a sopar “malgrat la brutícia” que hi havia vist ell.
Aquest es tracta d’un bar restaurant amb un espai correcte, encara que el Salvatore hagi fet l’impossible per poder criticar la poca brutícia que s’ha trobat a la cuina. Ha resultat totalment estrambòtic veure’l treure peces del sostre mentre hi buscava greix. Els rivals han passat vergonya aliena i no han dubtat a criticar-lo: “Ha buscat la merda a tot amb un argument totalment destructiu”. El presentador ha optat per menjar mentre ignorava el que anava passant i ha gaudit de valent amb uns peus de porc que han il·luminat la seva cara quan li han posat al davant.
Un cop a taula, cada parella ha seguit el seu rol amb els italians criticant i els altres defensant el que menjaven. “El tàrtar era terrible i l’arròs estava precuinat i passat”, deien ells. Entre els concursants, silenci i moltíssima incomoditat. Tots han coincidit que en aquest restaurant serveixen molta quantitat de menjar per un preu molt bo, cosa que els ha ajudat a obtenir una nota final del 5,7. La cuina ha suspès amb un 4, mentre que el preu ha estat la part millor valorada amb un 6,5.
Ganivets a una confrontació final molt i molt incòmoda
Poques vegades hi havia hagut tantes ganes de veure què passaria a la confrontació final. Que l’italià hagi tingut la poca vergonya de preguntar als altres si sabien que tot això “es veu a la tele” ha acabat d’indignar. Ell es referia a les cuines brutes dels rivals, però ràpidament li han donat el seu merescut amb crítiques a la cara: “Et diem el mateix. Tu saps que tot això es veu a la tele? Serà a tu a qui se li caurà la cara de vergonya, amb el teu tonito de superioritat“, “Hem de respectar les altres persones i en cap moment no has respectat a ningú”, “Quan vulguis vens al meu restaurant a netejar, que tu treballes 4 hores al dia i jo 12”, “M’he sentit molt avergonyida, el que has fet de destrossar el paper d’Albal dels altres és una falta de respecte” són només algunes de les primeres clatellades que ha rebut… però quedaven unes quantes.
El matrimoni es defensava davant de càmera, dient que ja s’esperaven que anirien a ganivetades. No han demanat perdó per la seva actitud en cap moment, és clar, i han deixat anar que no tenien “cap motiu” per estar tristos. I els rivals han lamentat que hagin ofert un paper tan lamentable: “Heu fet molt de mal i us ho trobareu. Has fet plorar a quatre persones, no te n’adones del mal que has fet?“, deia la Mercè amb llàgrimes als ulls. El Marc Ribas no sabia on posar-s’hi i ha acabat reconeixent que havia estat un programa “estrany”. Quan ha hagut de fer la seva valoració del restaurant italià, ha fet gràcia que digués que hi havia trobat “bones pizzes” i “poca empatia“.
En la classificació provisional, el Miseria e Nobilità encapçalava el rànquing. Després dels canvis de nota i les puntuacions del Marc, però, han perdut la victòria en benefici de La Taverna del Codina. El plat estrella els ha ajudat, uns peus de porc “excel·lents” que han evitat que els perjudiqués la reducció de la nota que els havien posat els italians: “Passarem del 5 que havíem posat al servei a un 0 per les acusacions falses que han fet“, han etzibat. La Mercè, per la seva banda, ha rebaixat a la meitat la nota de la seva cuina: “D’un 8 a un 4”.
El resultat més immediat d’aquesta participació tan controvertida dels italians, que el restaurant s’hagi omplert de ressenyes negatives a Google fins al punt que han perdut més gairebé tres punts i ara tenen un 2 de mitjana: “Ja sabem on no anar“, “Pot ser bon cuiner, però no accepta les crítiques i és maleducat i prepotent“, “Impresentables i carregats de maldat” o “Has quedat retratat” són només alguns dels centenars de missatges crítics que s’ha guanyat després de tot. Una estrena brutal que deixa amb moltes ganes de més. Que arribi ja dimecres vinent.