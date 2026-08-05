Joc de cartes torna a TV3 aquesta nit amb la segona entrega de la seva temporada d’estiu. Després del programa tan i tan intens de l’estrena, les expectatives estan altíssimes. Al Pirineu de Lleida vam conèixer el pitjor perdedor de la història del programa, una parella de restauradors que no van voler menjar ni puntuar. Superar l’espectacle que van oferir serà complicat, però és més que probable que mantinguin l’audiència boníssima que van obtenir amb més de mig milió de teleespectadors enganxats a les baralles dels restauradors. Si hi haurà tantíssima tensió com dimecres passat encara no ho sabem, però sí que podem avançar quin serà el següent destí.
De la muntanya a la platja, tenint en compte que el concurs de Marc Ribas continuarà la seva ruta fins a Badalona. En aquesta localitat, intentaran trobar el millor restaurant de primera línia de mar. Els ingredients d’aquest duel passaran a ser els espais privilegiats amb bones vistes, la cuina mediterrània i un ambient estiuenc molt idoni. Quins restaurants hi competiran? Més els val oferir una imatge més adequada que els últims, ja que les ressenyes negatives que van obtenir demostren que no tota publicitat és bona.
En el vídeo promocional, sentim un dels concursants lamentar que algú hagi “trepitjat” el seu company i haver-lo deixat “com un drap brut”. Hi haurà teca, doncs? També hi hem sentit crítiques a alguns errors, com un bacallà que haurà sortit abans d’hora.
Quins restaurants participen en el Joc de cartes a Badalona?
En aquest programa, hi competiran La Taverna del Port, el Sucamar i el Marbrava. Els tres es troben a primera línia de mar de Badalona, però aquest és un dels pocs detalls que comparteixen. I és que, per a aquesta ocasió, han volgut comparar tres restaurants amb estils ben diferents. A La Taverna del Port, hi trobes la típica terrassa amb vistes al port que sempre és una bona idea per prendre una cervesa i gaudir de tapes bones i casolanes. Amb un 4,5 de valoració, la gran majoria dels clients els alaben perquè consideren que s’hi menja bé i hi ha molt bon ambient. Molts coincideixen a aplaudir els callos, la truita de patates i les mandonguilles; tres de les tapes d’una carta en la que també hi trobem arrossos. Amb esmorzars que descriuen com “increïbles”, tot el que podem llegir és que el personal és molt amable i que el servei és molt bo: “Molt recomanable, hi tornarem segur”.
I què diuen a la web del Sucamar? Ells tenen un 4,6 de valoració mitjana, amb molts usuaris contents i titllant-lo d’una opció “ideal” per prendre una paella o un bon peix. L’arròs amb calamars i zamburiñas mereix un aplaudiment encara més fort, pel que sembla, de la mateixa manera que llegim moltes ressenyes de gent que els posa pels núvols perquè també fan bons còcktails. En general, agraden més els segons que unes tapes que no acaben de convèncer. El titular més repetit? Que la quantitat del menjar és molt generosa i això sempre és positiu.
I, finalment, podem fixar-nos en l’opinió que deixen per escrit els comensals que visiten el Marbrava. Dels tres, és el restaurant amb una ressenya més negativa perquè es queden amb un 4 de valoració. Una paella que alguns descriuen com “bona” i, d’altres més esplèndids, com a “exquisida”. A peu de platja i espaiós, creuen que és un bon lloc per dinar sobretot perquè té un preu molt assequible i les vistes són immillorables. Aquells que critiquen la cocció d’alguns plats, per exemple, han rebut la resposta pujada de to del seu propietari que es defensa amb dents i ungles. Caldrà veure què passa i com es comporten tots aquesta nit, però fa pinta que tornaran a volar els ganivets.