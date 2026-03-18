El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha apelado a la «estabilidad» y la «responsabilidad» en una declaración institucional después de que PSC y Esquerra Republicana hayan acordado que el Govern retire los presupuestos del Parlament de Catalunya para dar «más tiempo» a la negociación. Consciente de que con la situación actual el viernes el ejecutivo podía sufrir un revés parlamentario, el presidente ha manifestado que «se necesita estabilidad porque es el fundamento indispensable para que un país funcione y libere todo su potencial». «Se necesita responsabilidad para llegar a acuerdos amplios y duraderos que nos permitan ganar la economía y las políticas sociales del país», ha añadido, y ha pedido que «es la hora de que la responsabilidad vaya más allá de la retórica».

Desde la Sala Torres Garcia del Palau de la Generalitat, Illa ha insistido en que ahora toca convertir la responsabilidad en «hechos y en soluciones». «Hoy esta responsabilidad lleva un nombre de recursos, lleva un nombre de presupuestos», ha defendido, y ha afirmado que la convicción de «garantizar la estabilidad y actuar con responsabilidad es la que nos permite alcanzar este acuerdo». «No nos podemos permitir el lujo de poner en riesgo el escudo social que las familias, los trabajadores, las trabajadoras y las empresas necesitan», ha advertido.

Illa, por otro lado, ha anunciado que mañana convocará un Consell Executiu extraordinario para aprobar inmediatamente un único suplemento de crédito con el objetivo de disponer de los recursos necesarios para hacer funcionar adecuadamente los servicios públicos. Asimismo, ha asegurado que los acuerdos alcanzados hasta ahora con Comuns y agentes económicos y sociales se mantendrán intactos. «Quiero agradecerles la responsabilidad demostrada que nos ha permitido lograr buenos acuerdos para mejorar la vida de los 8 millones de catalanes y catalanas», ha expuesto.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha hecho una declaración institucional en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, sobre nuevo financiamiento / Rubén Moreno

«Trabajaremos para tener presupuestos»

El presidente de la Generalitat también ha afirmado que a partir de este martes el Govern trabajará para que Cataluña «tenga presupuestos con la fuerza y unidad de la mayoría parlamentaria progresista». «Intensificaremos las negociaciones», ha anunciado, y ha afirmado que «cuando la mayoría progresista avanza, Cataluña avanza». Illa ha defendido que el ejecutivo siempre ha tenido claro que Cataluña necesita presupuestos y ha defendido que han actuado pensando «en el interés general y el bien común». «También teníamos claro que queremos hacer realidad unos presupuestos de la mano de las fuerzas progresistas de Cataluña», ha añadido, y ha remarcado que han respetado «sus tiempos y consensuado sus propuestas». «Así lo hemos hecho y así lo haremos, porque más que nunca Cataluña necesita estabilidad y responsabilidad», ha concluido.