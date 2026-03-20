Docentes y médicos han cumplido las expectativas con una doble manifestación masiva que ha llevado a ambos colectivos frente al Parlamento de Cataluña. Más de 100,000 personas –35,000 según los datos de la Guardia Urbana– han participado en las dos marchas. En el caso de los docentes, para pedir al Gobierno que esté en la mesa de negociación la próxima semana para mejorar el pacto que Educación alcanzó con los sindicatos UGT y CCOO. Los médicos también quieren reunirse con el ejecutivo, en este caso, para negociar un convenio propio.

No te lo puedes perder Puigdemont exige a Salvador Illa que «escuche» a los docentes y «rectifique»

Los médicos han sido los primeros en dirigirse al Parlamento. Medio millar de personas han formado parte de la manifestación, que ha servido para reclamar un «diálogo real» con el Departamento de Salud, entre otros aspectos que se han estancado en los últimos años. Metges de Catalunya alerta que el conflicto «no se cerrará» así como así. Los manifestantes, vestidos con batas blancas -el uniforme de trabajo- han marchado con mensajes como ‘Médico cansado, paciente maltratado’ y ‘Sanidad pública y de calidad’. Salud cifra en un 6,7% el seguimiento de la huelga mientras que el sindicato lo eleva hasta el 35%.

Demostración de fuerza de los docentes

Paralelamente, los docentes han hecho lo suyo. Muy pronto, diversas columnas han desfilado por la Meridiana, la Gran Vía y la Diagonal. Los profesionales de la educación han tomado las calles de la capital de Cataluña, tomando el relevo de los médicos, que han salido del Hospital Clínic y han terminado en el parque de la Ciutadella. Las dos cabeceras han acabado confluyendo allí, aunque cada uno ha seguido su reivindicación.

Bajo un ambiente festivo y reivindicativo, con música –sonaba Zoo y otros grupos catalanes y valencianos reivindicativos– y pirotecnia, los docentes han exhibido músculo frente a la falta de entendimiento con el Gobierno. El consejero Albert Dalmau, que ha asumido momentáneamente la carpeta de Educación, se ha llevado las críticas verbales de los manifestantes, que en esta ocasión también han incidido en la necesidad de que el presidente Salvador Illa se una a las conversaciones.

Los sindicatos, de hecho, han fijado fecha, día y hora para reactivar estas conversaciones. Proponen verse el próximo martes a las 10 horas. En el edificio histórico de la Universidad de Barcelona, una ubicación «neutral». No hacerlo, dijeron antes de la protesta, sería «negligente». Las proclamas y los lemas han acompañado las declaraciones de los sindicatos. La protesta ha terminado frente al Parlamento, blindado con agentes antidisturbios de los Mossos d’Esquadra. Los sindicatos han entrado, para reunirse con los grupos de la oposición, mientras algunos manifestantes se han quedado fuera criticando los incrementos salariales que el Gobierno ha pactado con los agentes policiales. «Menos policía, más educación», han gritado, entre otras proclamas.

La movilización, convocada por USTEC·STEs, Profesores de Secundaria, la CGT y la Intersindical, ha cortado las carreteras. Según los sindicatos, la huelga ha tenido un seguimiento superior al 85%. Una cifra que Educación rebaja al 40%. Un dato igualmente superior al de la huelga del pasado 11 de febrero. La manifestación ha transcurrido bajo el lema ‘¡Ya basta, mejoras laborales ya!’, tal como apuntaba la pancarta de la cabecera, que tachaba los logos de la UGT y CCOO, que sí han firmado el pacto del Gobierno.

«Menos ratios, más sueldos»

Durante la marcha de los docentes se han escuchado varias proclamas, la mayoría relatando un panorama complicado en las aulas. «Luchando también estamos educando», «Si esto no se arregla, guerra», «Menos ratios, más sueldos, «Esto es resistencia y supervivencia», se ha escuchado durante toda la marcha. En esta ocasión, también estaban convocados a la huelga los profesionales educativos de la concertada, el personal de atención educativa, el de administración y servicios, el del ocio educativo y la etapa 0-3. Estos últimos, pidiendo formar parte del Departamento de Educación.

En las pancartas se pueden leer proclamas como «si luchamos podemos perder, si no luchamos estamos perdidos», «vocación en extinción», «ya basta» o «somos país, somos clave». Un llamado a la lucha que en datos muestra el músculo de los docentes que han salido a la calle. USTEC cifra el seguimiento de la huelga -a la una del mediodía- en el 85%, una cifra que la Consejería de Educación rebaja drásticamente y sitúa el seguimiento en el 39,64%, un seguimiento que se incrementa desde la última gran movilización docente del mes de febrero, cuando la consejería cifró el seguimiento en el 36,81%.