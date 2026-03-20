Cuatro columnas de docentes avanzan desde diferentes vías de entrada a Barcelona hasta la plaza de Tetuán, punto de encuentro de todos los manifestantes antes de poner rumbo hacia el Parlamento. Diferentes marchas, comandadas por los cuatro sindicatos que han convocado el paro –USTEC, Aspec, CGT e Intersindical– avanzan lentamente, ruidosas, con cientos de pancartas, silbatos y petardos. Las columnas ya están en marcha en ambos extremos de la Gran Vía, en la Meridiana y en la Diagonal. Todas ellas se reunirán en el centro de la ciudad, en una manifestación que se prevé nuevamente masiva.

En la Meridiana, docentes de diferentes puntos del país, sobre todo de Barcelona y del Vallès, han comenzado a caminar minutos antes de las diez, provocando colas de coches en la entrada de la ciudad. Cientos de docentes se han repartido entre los carriles de ida y vuelta de la avenida, con una doble cabecera encabezada sobre todo por sindicalistas de la USTEC, en un lado, y de la CGT e Intersindical en el otro. A la altura de Garcilaso, un grupo de docentes de la Sagrera los esperaba con silbatos, tambores y más pancartas. Entre los manifestantes, algunos niños, la mayoría hijos de docentes que participan de la huelga.

La USTEC, Aspec, la CGT e Intersindical lideran la cabecera de la marcha de la Meridiana | Gabriel González

Los sindicatos han convocado cuatro marchas que confluirán en Tetuán. En el extremo sur de la Gran Vía, los docentes se han unido a la altura de la Ciudad de la Justicia, y en el otro extremo la columna ha comenzado en la Rambla Prim. La última de las cuatro marchas previstas ha salido de la plaza de Francesc Macià. La Guardia Urbana ha cortado los accesos de estas vías, provocando colas en la entrada de Barcelona desde las 9:30 horas de la mañana, aproximadamente. En la línea de las protestas de esta semana, la mayoría de pancartas de estas marchas señalan la falta de personal y la poca voluntad negociadora del Gobierno. También recriminan a UGT y CCOO el pacto que firmaron sin ratificarlo en una consulta a todos los docentes.

A primera hora de la mañana, algunos piquetes han cortado la ronda de Dalt. Medio millar de personas, las más madrugadoras, han cortado la entrada a Barcelona a la altura del nudo de la Trinidad. Otro centenar han hecho lo mismo a la altura de Vall Hebron. Más allá de la capital, los cortes también se han producido en Esplugues y nodos importantes de comunicación como la AP-7 a la altura de Badia, la A2 en Abrera y la C-25 en Manresa. También se ha dificultado la movilidad de la C-17 en Gurb. En estos puntos, los docentes han defendido los cortes, remarcando que el “malestar” lleva años “acumulándose”.

Las pancartas en contra del Gobierno y del pacto firmado con UGT y CCOO se repiten en todos los puntos | Gabriel González

Manifestación unitaria

Los sindicatos han convocado una protesta unitaria en el centro de Barcelona después de cinco días de huelga. La manifestación, en contra del acuerdo que el Gobierno firmó con UGT y CCOO, sindicatos minoritarios en el sector, comenzará en Tetuán y finalizará a las puertas del Parlamento. La imagen de este viernes, con miles de docentes en la calle y cortes de carreteras a primera hora, se ha reproducido por todo el país durante toda la semana, fruto de una huelga territorializada que culmina con la protesta conjunta de este viernes.

A primera hora de la mañana, Educación ha cifrado en un 15,28% el seguimiento de la huelga, con datos solo del 37% de los centros. Este dato se irá actualizando a lo largo del día. Esta semana, en la que los paros se han dividido por territorios, la huelga ha tenido entre un 30 y un 40%, según la zona. Los sindicatos han elevado la cifra alrededor del 65% en todos los puntos. Las protestas de los docentes de este viernes coinciden con una doble jornada de huelga de los médicos, que también tienen previsto finalizar su manifestación frente al Parlamento.