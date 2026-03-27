La ja exvicepresidenta primera i ministra d’Hisenda María Jesús Montero s’ha acomiadat aquest divendres del govern espanyol, traslladant que ha estat un “honor” haver prestat durant aquests gairebé vuit anys un servei al país com a membre de l’executiu de Pedro Sánchez. La seva sortida, però, no sembla que hagi de comportar canvis significatius immediats respecte a la posició de la Moncloa sobre el traspàs de la gestió del 100% de l’IRPF a Catalunya. Una mesura que es va acordar entre PSC i ERC, amb el vistiplau del PSOE, per a la investidura de Salvador Illa i que recentment ha fet que el president de la Generalitat decidís retirar els pressupostos del Parlament davant la negativa d’ERC a donar-hi suport si l’executiu espanyol no feia un gest clar per comprometre’s al traspàs.
Aquest gest no ha arribat, en part, pels interessos electorals del PSOE i Montero a Andalusia. Però amb la sortida de la candidata socialista a la Junta i l’entrada d’Arcadi España com a ministre d’Hisenda tampoc no hi ha res garantit en aquesta carpeta en què no hi ha hagut avenços significatius tot i ser, inicialment, condició indispensable d’ERC per aprovar els pressupostos d’Illa. De fet, Montero ha aprofitat el traspàs de carteres per deixar clar que el nou titular d’Hisenda té la capacitat de dir que “no” quan cal. “Té tots els ingredients que ha de tenir un ministre d’Hisenda per desenvolupar la seva feina: empatia, intel·ligència per comprendre allò que té al davant, capacitat negociadora, de diàleg, de buscar solucions i, sobretot, també la capacitat de dir que no quan arriba el moment. Això no ho podem oblidar en un moment com aquest. Això és una cosa per al que també cal tenir fermesa, i Arcadi en té”, ha defensat davant els periodistes.
Montero ha dit que Arcadi España “coneix molt bé la hisenda pública, coneix molt bé què significa un model de finançament, una condonació del deute perquè ha estat responsable dels comptes públics en una comunitat com València, que tenia moltes dificultats”. Sobre això, Montero espera que definitivament es pugui tirar endavant el nou model de finançament autonòmic, encara pendent d’aprovació per part del Consell de Política Fiscal i Financera, pel Consell de Ministres i pel Congrés i el Senat i sense prou suports garantits per tirar endavant. El nou ministre, per la seva banda, ha promès “continuïtat” a Hisenda i ha reconegut que, en assumir responsabilitats en aquest àmbit, “t’enfrontes a la incomprensió moltes vegades, a la solitud en algunes decisions i a l’obligació de pensar en el conjunt”. Ha resumit en una frase que ha volgut ser enginyosa el que ha après de Montero: “D’entrada no. I ens ho mirarem amb carinyo”. La filosofia de qui dia passa any empeny en què és ara mateix la carpeta de l’IRPF català.
ERC, a l’expectativa
Esquerra ha remarcat aquesta setmana que amb la sortida de Montero es veurà si la ja ex ministra era qui “impedia avançar en sobirania” en temes com la recaptació de l’IRPF. “Ara veurem d’aquí endavant si realment era una raó de pes perquè no es mogués absolutament res en relació amb més sobirania per a Catalunya o era l’excusa fàcil que tenien alguns de carregar el mort a algú altre”, va defensar Ester Capella, portaveu del partit d’Oriol Junqueras al Parlament. El vicesecretari de Comunicació i portaveu d’ERC, Isaac Albert, també va deixar clar que l’IRPF és “absolutament innegociable” per a ells i va instar el PSC a complir el que s’ha pactat.
“Ens hem donat temps; el PSC disposa de més temps per fer els deures i som aquí per acompanyar-los”, va dir Albert, i va afirmar que “si Catalunya guanya espais de sobirania, hi haurà pressupostos”. En aquest sentit, Capella va insistir que tenen marge per arribar a un acord amb els socialistes fins que finalitzi aquest període de sessions, al juliol, però va advertir que el seu partit “no renuncia a res que sigui exercir més sobirania per al país i vol que el compliment dels acords d’investidura sigui una realitat”. “Veurem com avancem, per tant, tot obert”, va afegir.