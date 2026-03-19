El serial de la negociació dels pressupostos i la cessió de l’IRPF per a Catalunya segueix sumant capítols. Just l’endemà que ERC i PSC pactessin la retirada del projecte de pressupostos del Govern per seguir negociant el president d’ERC, Oriol Junqueras, ha demanat al PSC una “alternativa” a la recaptació de l’IRPF si els socialistes catalans no són capaços de convèncer la Moncloa perquè Catalunya recapti l’impost.
En una entrevista a TV3 Junqueras ha instat el PSC que “ens proposin un camí i, si no, una alternativa, que ha de ser tan bona o millor”, tot i que ha volgut treure múscul i ha assegurat que “l’IRPF és una línia vermella verda i blava” i “defensar-lo és bo per Catalunya”. El líder republicà ha demanat “paciència” en la negociació i ha collat el PSC, assegurant que “l’IRPF és importantíssim, si el PSC no es veu amb cor de defensar-lo que proposi alternativa”. A més, Junqueras s’ha emplaçat a negociar amb el Govern “tan aviat com sigui possible” i ha destacat que des de la formació republicana estan “sempre” disposats a negociar.
Junqueras etziba una petita clatellada al Govern
La negociació, però, no ha estat exempta de polèmica i, de fet, el president d’ERC ha etzibat una petita clatellada al Govern i al president de la Generalitart, Salvador Illa, assegurant que el líder de l’executiu català es va equivocar en “imposar” uns pressupostos amb només un pacte amb els Comuns i sense haver arribat a una entesa amb els republicans. Junqueras ha aprofitat i ha carregat contra el tarannà negociador i els incompliments dels socialistes, als qui ha criticat que “és gairebé impossible arribar a un acord si no s’han complert els anteriors”. “Qui no ha negociat bé ha estat el PSC”, ha conclòs el president de la formació republicana.