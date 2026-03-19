Junqueras demana al PSC una “alternativa” a l’IRPF si no convenç el PSOE
Jose Díaz
19/03/2026 10:32

El serial de la negociació dels pressupostos i la cessió de l’IRPF per a Catalunya segueix sumant capítols. Just l’endemà que ERC i PSC pactessin la retirada del projecte de pressupostos del Govern per seguir negociant el president d’ERC, Oriol Junqueras, ha demanat al PSC una “alternativa” a la recaptació de l’IRPF si els socialistes catalans no són capaços de convèncer la Moncloa perquè Catalunya recapti l’impost.

En una entrevista a TV3 Junqueras ha instat el PSC que “ens proposin un camí i, si no, una alternativa, que ha de ser tan bona o millor”, tot i que ha volgut treure múscul i ha assegurat que “l’IRPF és una línia vermella verda i blava” i “defensar-lo és bo per Catalunya”. El líder republicà ha demanat “paciència” en la negociació i ha collat el PSC, assegurant que “l’IRPF és importantíssim, si el PSC no es veu amb cor de defensar-lo que proposi alternativa”. A més, Junqueras s’ha emplaçat a negociar amb el Govern “tan aviat com sigui possible” i ha destacat que des de la formació republicana estan “sempre” disposats a negociar.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d’ERC, Oriol Junqueras, durant una reunió al Palau de la Generalitat / Europa Press

Junqueras etziba una petita clatellada al Govern

La negociació, però, no ha estat exempta de polèmica i, de fet, el president d’ERC ha etzibat una petita clatellada al Govern i al president de la Generalitart, Salvador Illa, assegurant que el líder de l’executiu català es va equivocar en “imposar” uns pressupostos amb només un pacte amb els Comuns i sense haver arribat a una entesa amb els republicans. Junqueras ha aprofitat i ha carregat contra el tarannà negociador i els incompliments dels socialistes, als qui ha criticat que “és gairebé impossible arribar a un acord si no s’han complert els anteriors”. “Qui no ha negociat bé ha estat el PSC”, ha conclòs el president de la formació republicana.

