El serial de la negociación de los presupuestos y la cesión del IRPF para Cataluña sigue sumando capítulos. Justo al día siguiente de que ERC y PSC pactaran la retirada del proyecto de presupuestos del Gobierno para seguir negociando, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido al PSC una «alternativa» a la recaudación del IRPF si los socialistas catalanes no son capaces de convencer a la Moncloa para que Cataluña recaude el impuesto.

En una entrevista en TV3, Junqueras ha instado al PSC a que «nos propongan un camino y, si no, una alternativa, que debe ser tan buena o mejor», aunque ha querido mostrar fuerza y ha asegurado que «el IRPF es una línea roja verde y azul» y «defenderlo es bueno para Cataluña». El líder republicano ha pedido «paciencia» en la negociación y ha presionado al PSC, asegurando que «el IRPF es importantísimo, si el PSC no se ve con fuerzas para defenderlo, que proponga una alternativa». Además, Junqueras se ha emplazado a negociar con el Gobierno «tan pronto como sea posible» y ha destacado que desde la formación republicana están «siempre» dispuestos a negociar.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante una reunión en el Palau de la Generalitat / Europa Press

Junqueras lanza una pequeña crítica al Gobierno

La negociación, sin embargo, no ha estado exenta de polémica y, de hecho, el presidente de ERC ha lanzado una pequeña crítica al Gobierno y al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, asegurando que el líder del ejecutivo catalán se equivocó al «imponer» unos presupuestos con solo un pacto con los Comunes y sin haber llegado a un acuerdo con los republicanos. Junqueras ha aprovechado para cargar contra la actitud negociadora y los incumplimientos de los socialistas, a quienes ha criticado que «es casi imposible llegar a un acuerdo si no se han cumplido los anteriores». «Quien no ha negociado bien ha sido el PSC», ha concluido el presidente de la formación republicana.