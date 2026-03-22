Illa descarta bajar el IRPF como pide Junts y apuesta por una «fiscalidad justa»

Salvador Illa no parece dispuesto a acceder a la petición de Junts de bajar el IRPF. El presidente de la Generalitat ha señalado este domingo que, «en los tiempos que vienen» y con el aumento de las tensiones en Oriente Medio, se necesita una «fiscalidad justa» y ha rechazado las «historias» sobre fiscalidad vertidas desde el partido independentista. «Los tiempos que vienen requerirán que seamos también claros en esta cuestión. Una sociedad que quiera ser justa, equitativa y cohesionada requiere unos recursos, quien más tiene, más debe aportar para ayudar a hacer políticas que sirvan para ayudar a hacer políticas que más lo necesitan», ha apuntado.

Estas palabras del líder socialista tienen lugar al día siguiente de que el secretario general de Junts, Jordi Turull, exigiera a Illa una «rectificación» y que incluyera una rebaja del tramo autonómico del IRPF en el paquete de medidas para combatir el impacto de la guerra. En una comparecencia desde el Masnou recogida por la ACN, el presidente ha remarcado que se deben «pagar impuestos» porque sirven para hacer políticas como las de vivienda y ha situado como «línea roja» el hecho de que no se pierda ni un euro para tomar medidas en este ámbito. Sobre las voces partidarias de que sea el mercado quien regule y resuelva el problema, el socialista ha defendido que el mercado «no solo no lo resolverá, sino que lo empeorará» y por eso es necesario «actuar» desde las administraciones.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, reparte folletos con soluciones a la crisis de Rodalies / Junts per Catalunya

Los Comuns celebran la posición de ERC

Por otro lado, los Comuns se han pronunciado este domingo sobre la negociación de los presupuestos celebrando que desde ERC se hayan mostrado abiertos a desvincular la recaudación del IRPF de las cuentas a cambio de lograr nuevas competencias. «Siempre hemos defendido que Cataluña tenga más autogobierno, por tanto, bienvenidas si hay demandas con nuevas competencias», ha dicho al respecto el portavoz de la formación en el Parlamento, David Cid. En unas declaraciones recogidas por la misma agencia, Cid ha reafirmado que los Comuns priorizan en estas negociaciones la vivienda y que el Gobierno cumpla con las ayudas al alquiler.