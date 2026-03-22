Illa descarta rebaixar l’IRPF com demana Junts i aposta per una “fiscalitat justa”

Salvador Illa no sembla disposat a accedir a la petició de Junts de rebaixar l’IRPF. El president de la Generalitat ha assenyalat aquest diumenge que, “en els temps que venen” i amb l’augment de les tensions a l’Orient Mitjà, cal una “fiscalitat justa” i ha rebutjat les “històries” sobre fiscalitat vessades des del partit independentista. “Els temps que venen requeriran que siguem també clars en aquesta qüestió. Una societat que vulgui ser justa, equitativa i cohesionada requereix uns recursos, qui més en té, més n’ha d’aportar per ajudar a fer polítiques que serveixin per ajudar a fer polítiques que més ho necessiten”, ha apuntat.
Aquestes paraules del líder socialista tenen lloc l’endemà que el secretari general de Junts, Jordi Turull, exigís a Illa una “rectificació” i que inclogués una rebaixa del tram autonòmic de l’IRPF en el paquet de mesures per combatre l’impacte de la guerra. En una compareixença des del Masnou recollida per l’ACN, el president ha remarcat que s’han de “pagar impostos” perquè serveixen per fer polítiques com les d’habitatge i ha situat com a “línia vermella” el fet que no es perdi ni un euro per prendre mesures en aquest àmbit. Sobre les veus partidàries que el sigui el mercat qui reguli i resolgui el problema, el socialista ha defensat que el mercat “no només no ho resoldrà, sinó que ho empitjorarà” i per això cal “actuar” des de les administracions.
Els Comuns celebren la posició d’ERC
Per altra banda, els Comuns s’han pronunciat aquest diumenge sobre la negociació dels pressupostos celebrant que des d’ERC s’hagin mostrat oberts a desvincular la recaptació de l’IRPF dels comptes a canvi d’assolir noves competències. “Sempre hem defensat que Catalunya tingui més autogovern, per tant, benvingudes si hi ha demandes amb noves competències”, ha dit al respecte el portaveu de la formació al Parlament, David Cid. En unes declaracions recollides per la mateixa agència, Cid ha refermat que els Comuns prioritzen en aquestes negociacions l’habitatge i que el Govern compleixi amb els ajuts al lloguer.