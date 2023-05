Els pagesos reclamen ajuts immediats per evitar la “mort” del camp

Els pagesos catalans reclamen ajuts immediats per pal·liar els efectes del tancament del canal d’Urgell i del de Segarra-Garrigues per evitar la “mort” del sector agrari. Els agricultors de Ponent s’han manifestat a Barcelona abans de reunir-se amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, a qui han explicat les greus conseqüències que té sobre les collites les restriccions de rec que s’han imposat per la sequera. Els manifestants exigeixen a la Generalitat que activi noves línies d’ajuts i que les administracions gestionin millor l’aigua per evitar que es perdin els conreus.

El portaveu de la Plataforma Manifest del Gran Urgell, Jaume Perera, ha advertit que el sector agrari està davant d’una “mort anunciada” si no s’aproven mesures urgents. “Cal una solució de país”, ha dit, ja que la falta d’aigua provocada per la sequera “no és només un problema del sector agrícola”, sinó que afecta a tota la ciutadania i a les empreses. Perera ha recordat que, tot i que Catalunya és autosuficient des d’un punt de vista alimentari, si continua la falta de pluges podria desaparèixer bona part del sector agrari del país.

Aragonès es reuneix amb representants del sector agrari / ACN

Els pagesos alerten que si desapareix el sector agrari es notarà al súper

“Dependrem dels aliments que vinguin de fora, les multinacionals arribaran i adquiriran les nostres finques, plantaran el que voldran i marcaran els preus que els doni la gana, i ho notareu al súper, quan vulgueu una barra de pa o un quilo de fruita”, ha insistit. Els pagesos de Ponent s’han agrupat al voltant de la Plataforma Manifest del Gran Urgell per fer-se sentir a la Generalitat. Aquest dimecres han sortit des de Golmés (Pla d’Urgell) en caravana i s’ha desplaçat fins a Barcelona, on també tenen previst protestar davant de la seu de la Comissió Europea a la capital catalana.

Manifestació dels pagesos per reclamar ajuts per la sequera / ACN

Les reserves al límit dels embassaments de Rialb i Oliana, juntament amb la falta continuada de pluges en els últims dos anys, ha obligat a tancar el canal d’Urgell per primera vegada en 161 anys. La decisió, tant inèdita com controvertida, ha obligat els pagesos a buscar alternatives per regar i salvar les collites i conreus. La falta d’aigua ja es nota en l’alfals i els fruiters.